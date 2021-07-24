Убийство заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя попало на видео. Камеры зафиксировали, как в сотрудника отдела стреляют сначала из окна «девятки», а затем добивают в упор.
Ролик появился в соцсетях 24 июля. На кадрах преступник в маске и перчатках выпускает несколько пуль из пистолета в полицейского. Тот падает, пытается отползти за машину, но убийца следует за ним. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее «Фонтанке» подтвердили гибель замчальника угрозыска в дежурной части городского УМВД. Телеграм-каналы сообщали, что в сотрудника полиции попали 9 пуль, он скончался в отделении реанимации. Убийца с подельником скрылись с места на «девятке», но бросили машину на трассе «Кавказ» и ушли от преследования по полю.