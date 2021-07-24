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Расстрел замчальника угрозыска ставропольского отдела полиции попал на видео

Убийство заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя попало на видео. Камеры зафиксировали, как в сотрудника отдела стреляют сначала из окна «девятки», а затем добивают в упор.

Ролик появился в соцсетях 24 июля. На кадрах преступник в маске и перчатках выпускает несколько пуль из пистолета в полицейского. Тот падает, пытается отползти за машину, но убийца следует за ним. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее «Фонтанке» подтвердили гибель замчальника угрозыска в дежурной части городского УМВД. Телеграм-каналы сообщали, что в сотрудника полиции попали 9 пуль, он скончался в отделении реанимации. Убийца с подельником скрылись с места на «девятке», но бросили машину на трассе «Кавказ» и ушли от преследования по полю.

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Комментарии (3)

Mazzzz
А видио из гостиницы в Омске , нам покажут ?
Кремлебот это выдумка либерты
Соболезнование родным, но просто так ментов не убивают. Да и по словам нашего царя, они защитники и войны, а тут не вижу чтоб он с преступником в бой выступил, а уползал постыдно, в Тольятти был такой майор Огородников, в него три раза стреляли и он будучи раненым задерживал киллера, вот это офицер был.
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