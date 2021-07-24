Убийство заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя попало на видео. Камеры зафиксировали, как в сотрудника отдела стреляют сначала из окна «девятки», а затем добивают в упор.



Ролик появился в соцсетях 24 июля. На кадрах преступник в маске и перчатках выпускает несколько пуль из пистолета в полицейского. Тот падает, пытается отползти за машину, но убийца следует за ним. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело.