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В Ставрополе мужчина расстрелял заместителя начальника уголовного розыска

В Ставрополе скрывшийся от следствия обвиняемый выпустил несколько пуль в оперативника. Полицейский скончался в больнице. Гибель сотрудника «Фонтанке» подтвердили в дежурной части городского УМВД 24 июля.

Как сообщают телеграм-каналы, нападение произошло ночью на улице Южный Обход. Заместитель начальника уголовного розыска получил 9 огнестрельных ранений и умер в реанимации.

Подозреваемый скрылся на автомобиле ВАЗ-2109, около часа ночи машину нашли брошенной на 289-м километре трассы «Кавказ». Установлено, что в салоне были двое, они ушли пешком по полю. В 9 районах края введен план «Сирена».

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Комментарии (10)

Antuan Rokanten
Доблестная смерть. Это вам не в 40 лет генерала получать, кае Волк, за открывание рта.
altnec
Камеры видеонаблюдения в последне время как-то неадекватно "пяно" себя ведут.
avtech
на ставраполье ментов уже не осталось, одни оборотни
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