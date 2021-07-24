В Ставрополе мужчина расстрелял заместителя начальника уголовного розыска

В Ставрополе скрывшийся от следствия обвиняемый выпустил несколько пуль в оперативника. Полицейский скончался в больнице. Гибель сотрудника «Фонтанке» подтвердили в дежурной части городского УМВД 24 июля.



Как сообщают телеграм-каналы, нападение произошло ночью на улице Южный Обход. Заместитель начальника уголовного розыска получил 9 огнестрельных ранений и умер в реанимации.

Подозреваемый скрылся на автомобиле ВАЗ-2109, около часа ночи машину нашли брошенной на 289-м километре трассы «Кавказ». Установлено, что в салоне были двое, они ушли пешком по полю. В 9 районах края введен план «Сирена».