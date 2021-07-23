Михаила Боярского выписали из больницы в Петербурге. Его сын рассказал, где актер мог подхватить ковид

Как сообщил сын Михаила Боярского Сергей 23 июля в социальной сети Instagram, его отец мог заразиться COVID-19 во время репетиции одного из спектаклей. Пожилому артисту пришлось общаться с коллегой, который пришел на работу с плохим самочувствием.



«Кто-то в театре пришел с плохим самочувствием на репетицию спектакля. Не буду называть имена и фамилии людей, которых я подозреваю в заражении моего папы, но тем не менее человек его вот так «наградил», — сказал Сергей Боярский.

По словам Сергея, его отец перенес болезнь в легкой форме — без температуры и поражения легких. Не в последнюю очередь он связал это с тем, что пожилой актер был привит вакциной «Спутник V» в январе.