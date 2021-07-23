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Михаила Боярского выписали из больницы в Петербурге. Его сын рассказал, где актер мог подхватить ковид

Сын Михаила Боярского: Отец в больнице перенёс ковид без температуры и поражения лёгких

Народного артиста России Михаила Боярского, ранее госпитализированного в Петербурге с коронавирусом, выписали из больницы имени Боткина. 71-летний актер перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких.

Как сообщил сын Михаила Боярского Сергей 23 июля в социальной сети Instagram, его отец мог заразиться COVID-19 во время репетиции одного из спектаклей. Пожилому артисту пришлось общаться с коллегой, который пришел на работу с плохим самочувствием.

«Кто-то в театре пришел с плохим самочувствием на репетицию спектакля. Не буду называть имена и фамилии людей, которых я подозреваю в заражении моего папы, но тем не менее человек его вот так «наградил», — сказал Сергей Боярский.

По словам Сергея, его отец перенес болезнь в легкой форме — без температуры и поражения легких. Не в последнюю очередь он связал это с тем, что пожилой актер был привит вакциной «Спутник V» в январе.

14 июля «Фонтанка» писала, что артиста Михаила Боярского увезли в инфекционную больницу из-за ухудшения самочувствия. Спустя несколько дней он обратился к подписчикам из госпиталя, поблагодарил всех за переживания и попросил сделать прививку от коронавируса.

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Комментарии (29)

LiChaBaTa
Сергей Боярский даже не осознает какую чушь городит о том, что он якобы знает кто кого заразил. Но это не удивительно.
Крюгер Брент
без поражения лёгких этот вирус счиался раньше самым обычным ОРВИ
SWd
Стоит отметить, что тот, кто заразил Боярского приехал в театр на элекросамокате.
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