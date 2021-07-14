FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
56
Печать

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге с коронавирусом

В Боткинскую больницу увезли главного мушкетера страны. У него положительный тест на COVID-19.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, 71-летнего актёра увезли в инфекционную больницу накануне в связи с ухудшением состояния. На данный момент он чувствует себя нормально.

Тем не менее до выздоровления он будет находиться под присмотром врачей.

РИА Новости пишет, что Михаил Боярский находится дома с подозрением на коронавирус.

В феврале 2021 года сын актёра Сергей Боярский рассказал, что и он, и его родители сделали прививку от коронавируса. В сетях тогда появилось видео, как 71-летний Михаил Боярский во время процедуры потерял сознание. Но очнувшись, от желания привиться не отказался.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (56)

VF812
Думаю, что все проще. Свозили на КТ и по картине оставили дома. Здоровья ему, как и каждому, кто столкнулся с болезнью.
sheriff02
фонтанка, а вы не забыли опровергнуть этот фейкот мэша на мойке, он ведь уже на свяюзь вышел и обьяснил, что он дома и норм себя чувстует, или типа нафига опровержение, пока хайп струится?
260602101
Тысяча чертей! Каналья этот вирус!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний