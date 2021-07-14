Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге с коронавирусом

Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, 71-летнего актёра увезли в инфекционную больницу накануне в связи с ухудшением состояния. На данный момент он чувствует себя нормально.



Тем не менее до выздоровления он будет находиться под присмотром врачей.

РИА Новости пишет, что Михаил Боярский находится дома с подозрением на коронавирус.

В феврале 2021 года сын актёра Сергей Боярский рассказал, что и он, и его родители сделали прививку от коронавируса. В сетях тогда появилось видео, как 71-летний Михаил Боярский во время процедуры потерял сознание. Но очнувшись, от желания привиться не отказался.