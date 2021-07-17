«Всё хорошо». Боярский с коронавирусной койки попросил всех привиться

Михаил Боярский обратился к подписчикам из больницы Боткина 17 июля. Он поблагодарил переживающих и пытался быть убедительным.
«Спасибо, что переживаете, всё хорошо!» — заверил подписчиков актер. Он также обратился к ним с просьбой сделать прививку от коронавируса. «Благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и однозначно вы спасёте жизнь себе и близким», — высказался Боярский и пообещал встречу на спектаклях.
Ранее его супруга сообщила, что чувствует себя Боярский хорошо и ждет отрицательного теста на коронавирус. Во второй раз пара планирует привиться «КовиВаком».