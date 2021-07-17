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«Всё хорошо». Боярский с коронавирусной койки попросил всех привиться

Актер Михаил Боярский чувствует себя хорошо

Михаил Боярский обратился к подписчикам из больницы Боткина 17 июля. Он поблагодарил переживающих и пытался быть убедительным.

«Спасибо, что переживаете, всё хорошо!» — заверил подписчиков актер. Он также обратился к ним с просьбой сделать прививку от коронавируса. «Благодаря ей заболевание проходит в легкой форме и однозначно вы спасёте жизнь себе и близким», — высказался Боярский и пообещал встречу на спектаклях.

Ранее его супруга сообщила, что чувствует себя Боярский хорошо и ждет отрицательного теста на коронавирус. Во второй раз пара планирует привиться «КовиВаком».

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Комментарии (15)

hal9000
"узнал ваш муж прекрасная маркиза..
Что разорил себя и вас...
Не вынес он ужасного сюрприза...
И застрелился в тот же час..."
Drak_vr
А то что 80% без всяких прививок переносит ковид в лёгкой форме, ничего? А тут прививка его спасла.... Посмотрим в течение года чем всё закончится, ранее уважаемый, господин мушкетёр.
Юра Алекс
Неприятный тип, да и вся семейка, увы...
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