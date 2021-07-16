FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +26
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

В выходные на «пляжном» направлении в Петербурге пустят больше электричек

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

В выходные дни на текущей и следующей неделях — 17, 18, 24 и 25 июля — АО СЗППК усилит Финляндское направление дополнительными пригородными поездами. Электричек добавят до Зеленогорска, Белоострова, Васкелово и Выборга.

Как сообщает 16 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, 17 и 24 июля направление Петербург — Зеленогорск усилят четырьмя дополнительными электричками отправлением в 12:37 и 13:12 с Финляндского вокзала и в 18:01 и 20:36 — из Зеленогорска. 18 и 25 июля будут ходить два из них: в 13:12 из Петербурга и в 18:01 обратно.

На все четыре дня добавят четыре электрички по маршруту Петербург — Белоостров через Сестрорецк и две — через Парголово. Еще четыре дополнительных поезда пустят между Петербургом и Васкелово.

На маршруте Петербург — Выборг добавят две «Ласточки». Поезд из Выборга также будет дополнительно останавливаться в Солнечном в 19:34–19:35.

Кроме того, поезд сообщением Советский — Петербург от Зеленогорска проследует со всеми остановками, кроме платформы «Озерки».

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

В выходные 19 и 20 июня петербуржцы массово поехали за город, особенно на пляжи, из-за чего электрички оказались переполнены. В ОЖД заявили, что добавили пригородных поездов на Выборгском направлении, но от давки это не спасло. После этого Смольный попросил перевозчика назначить дополнительные электрички на выходные.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264527831
Добро пожаловать на пляж и подхватить заразу. Лисовец, чего творите! Закройте немедленно места массового скопления людей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний