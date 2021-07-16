В выходные на «пляжном» направлении в Петербурге пустят больше электричек

В выходные дни на текущей и следующей неделях — 17, 18, 24 и 25 июля — АО СЗППК усилит Финляндское направление дополнительными пригородными поездами. Электричек добавят до Зеленогорска, Белоострова, Васкелово и Выборга.

Как сообщает 16 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, 17 и 24 июля направление Петербург — Зеленогорск усилят четырьмя дополнительными электричками отправлением в 12:37 и 13:12 с Финляндского вокзала и в 18:01 и 20:36 — из Зеленогорска. 18 и 25 июля будут ходить два из них: в 13:12 из Петербурга и в 18:01 обратно.