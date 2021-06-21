Смольный хочет усилить электричками Приозерское и Выборгское направления. Набитые вагоны не порадовали чиновников

Как сообщили в комтрансе 21 июня, в письме ведомство просит АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» рассмотреть возможность назначения новых поездов на 26 и 27 июня: 3,5 дополнительных пары — на Выборгском направлении, 1,5 — на Приозерском.



«Уже назначенные пригородные поезда № 6787 и 6792 сообщением Санкт-Петербург-Финляндский — Советский через Приморск и обратно планируется обслужить 8-вагонным подвижным составом, при этом поезд № 6792 назначить со всеми остановками на участке Зеленогорск — Удельная», — продолжает комитет. Кроме того, поезда № 7917 Санкт-Петербург-Финляндский — Выборг и № 7920 Выборг — Санкт-Петербург-Финляндский обслужат 7-вагонным составом «Ласточка» (при этом для № 7920 предусмотрят дополнительную остановку в Солнечном).

