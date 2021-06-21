FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +32
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
13
Печать

Смольный хочет усилить электричками Приозерское и Выборгское направления. Набитые вагоны не порадовали чиновников

Смольный попросит перевозчика назначить дополнительные пригородные электрички в Петербурге из-за набитых вагонов

Смольный согласился с тем, что на пригородных направлениях нужны дополнительные электрички во время выходных. Письмо перевозчику уже подготовлено.

Как сообщили в комтрансе 21 июня, в письме ведомство просит АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» рассмотреть возможность назначения новых поездов на 26 и 27 июня: 3,5 дополнительных пары — на Выборгском направлении, 1,5 — на Приозерском.

«Уже назначенные пригородные поезда № 6787 и 6792 сообщением Санкт-Петербург-Финляндский — Советский через Приморск и обратно планируется обслужить 8-вагонным подвижным составом, при этом поезд № 6792 назначить со всеми остановками на участке Зеленогорск — Удельная», — продолжает комитет. Кроме того, поезда № 7917 Санкт-Петербург-Финляндский — Выборг и № 7920 Выборг — Санкт-Петербург-Финляндский обслужат 7-вагонным составом «Ласточка» (при этом для № 7920 предусмотрят дополнительную остановку в Солнечном).

Смольный отреагировал на давку в электричках, которая наблюдалась в минувшие выходные. Напомним, на фоне аномальной жары петербуржцы массово выбирались из города, а затем так же массово возвращались, с соблюдением антиковидных требований не задалось. Октябрьская железная дорога заявила, что добавила электричек на Выборгском направлении.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

260581461
А может стоит обуздать монополиста и конкретно его филиал ОЖД, что бы завязывали с ежегодным летним ремонтом путей и профилактическими работами? А не тупо всё валить на СЗППК. Окна такие в расписании, что хоть сто вагонов прицепи, меньше толкучка не станет.
nalchik11
Пока их петух не клюнул, они и не почесались.
Brightness
СЗППК еще та зараза, в понедельник 14.06, в выходной день прислала вечером на Питер с Приозерска 6 вагонов, офонарели!! Было 8, стало 6. Мозгов у товарищей жд-ожников от экономии не хватает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний