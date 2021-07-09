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ОЖД готовится к наплыву отдыхающих в выходные: на Финляндском направлении добавят электричек

В выходные в Петербурге пустят дополнительные электрички на Финляндском направлении

В грядущие выходные, 10 и 11 июля, в связи с хорошей погодой ожидается наплыв пассажиров на пригородных курортных направлениях. В связи с этим АО «СЗППК» назначает дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении, сообщает 9 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Между Петербургом и Зеленогорском 10 июля пустят четыре дополнительных поезда, 11 июля — два. Оба дня будут ходить четыре дополнительных электрички до Белоострова через Сестрорецк и две — через Парголово. Четыре пригородных поезда добавят маршруту до Васкелово.

Дополнительные «Ласточки» также пойдут по маршруту Петербург — Выборг: в 11:53 с Финляндского вокзала и в 18:35 из Выборга. При этом 10, 11,17, 18, 24 и 25 июля при движении из Выборга поезд будет делать еще одну остановку на платформе Солнечное.

Поезд сообщением Советский — Санкт-Петербург оба выходных дня будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово. Также меняется расписание поездов № 6186 Кирилловское — Санкт-Петербург (отправление в 19:24 и прибытие в 21:04) и № 6188 Выборг — Санкт-Петербург (отправление в 18:55 и прибытие в 21:10).

В выходные 19 и 20 июня петербуржцы массово поехали за город, особенно на пляжи, из-за чего электрички оказались переполнены. В ОЖД заявили, что добавили пригородных поездов на Выборгском направлении, но от давки это не спасло. После этого Смольный попросил перевозчика назначить дополнительные электрички на выходные.

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Комментарии (3)

maximvf
Давно известно, что в области вирус недействителен, при пересечении КАД он теряет законную силу.
265884280
В данном направлении постоянно не хватает электричек, в том числе и в будни - люди едут стоя, как селедки в бочке.
По мнению властей, в транспорт вирус не заходит.
alexadmin
Сделали бы электрички до Сестрорецка через Белоостров. Куче народу было бы удобно приехать в Курорт с Удельной, да и попросту не тащиться час по медленной ветке через Лисий Нос.
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