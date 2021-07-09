ОЖД готовится к наплыву отдыхающих в выходные: на Финляндском направлении добавят электричек

В грядущие выходные, 10 и 11 июля, в связи с хорошей погодой ожидается наплыв пассажиров на пригородных курортных направлениях. В связи с этим АО «СЗППК» назначает дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении, сообщает 9 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
Между Петербургом и Зеленогорском 10 июля пустят четыре дополнительных поезда, 11 июля — два. Оба дня будут ходить четыре дополнительных электрички до Белоострова через Сестрорецк и две — через Парголово. Четыре пригородных поезда добавят маршруту до Васкелово.
Дополнительные «Ласточки» также пойдут по маршруту Петербург — Выборг: в 11:53 с Финляндского вокзала и в 18:35 из Выборга. При этом 10, 11,17, 18, 24 и 25 июля при движении из Выборга поезд будет делать еще одну остановку на платформе Солнечное.
Поезд сообщением Советский — Санкт-Петербург оба выходных дня будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово. Также меняется расписание поездов