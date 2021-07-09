ОЖД готовится к наплыву отдыхающих в выходные: на Финляндском направлении добавят электричек

В грядущие выходные, 10 и 11 июля, в связи с хорошей погодой ожидается наплыв пассажиров на пригородных курортных направлениях. В связи с этим АО «СЗППК» назначает дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении, сообщает 9 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.



Между Петербургом и Зеленогорском 10 июля пустят четыре дополнительных поезда, 11 июля — два. Оба дня будут ходить четыре дополнительных электрички до Белоострова через Сестрорецк и две — через Парголово. Четыре пригородных поезда добавят маршруту до Васкелово.