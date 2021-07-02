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Денис Беляев покинул должность председателя комитета по природопользованию

Денис Беляев 2 июля освобожден от должности председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Временно его обязанности будет исполнять зампредседателя — Александр Кучаев.

Информацию о том, что Беляев ушел из комитета, 2 июля подтверждает пресс-служба Смольного.

Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Причиной, по его словам, стали семейные обстоятельства.

Беляев занял кресло председателя в середине 2019 года, сменив Игоря Григорьева. Руководство в комитете меняется на фоне масштабного расширения его полномочий. Весной было решено, что ход так называемой мусорной реформы в Петербурге с запуском единого регионального оператора по обращению с отходами со стороны Смольного будет курировать именно комитет по природопользованию, а не энергетический блок, как предполагалось ранее.

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