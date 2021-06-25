Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Вандальная» выставка у «Манежа», вечер чтения Хармса вслух и новый спектакль Яны Туминой — в новом гиде. «Фонтанка» собрала два десятка самых важных культурных событий и рассказывает, какие не стоит пропускать.

Актуальное

Уорхол подружится с россиянами

С 25 июня по 19 сентября, 16+

Работы Энди Уорхола — в Петербурге. Более сотни работ иконы поп-арта выставили в «Севкабель Порту» рядом с вещами художника, артиста Владислава Мамышева-Монро и писателя, теоретика современного искусства Павла Пепперштейна. Российское и американское в залах «зарифмуют»: так, шелкография Мэрилин Монро окажется рядом с фото Владислава Мамышева-Монро в образе дивы. Акцент на точках соприкосновения сделали намеренно, чтобы показать исторические связи и взаимное влияние. Среди прочего в город привезли оформленные Уорхолом обложки пластинок и его экспериментальные фильмы.



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В Русском показывают неизвестного Шишкина

До 30 августа 2021 года, 6+

«Выставка-блокбастер» этого лета в Русском музее — экспозиция картин Ивана Шишкина. Из фондов достали малоизвестные картины и рисунки мастера, акцент сделали на графике. Среди самых примечательных вещей — ранний автопортрет художника и пейзажи города Елабуга, где он родился.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Александринском — высший класс сторителлинга

25 июня, 19:30, 16+

На Новой сцене Александринского театра — премьера: Яна Тумина («Где нет зимы») вместе с саунд-дизайнером Анатолием Гонье и командой поставили спектакль «Живой» в стиле «музыкальный сторителлинг». На сцену перенесли биографию датчанина еврейского происхождения, путешественника, антрополога, журналиста, актера и писателя Питера Фройхена — фигуры любопытной во всех смыслах. Историю человека, который всю жизнь путешествовал, был консультантом кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, участвовал в датском сопротивлении, чудом сбежал от гестапо и выиграл в лотерею огромную сумму, дополнят визуальными элементами. Зрители услышат смесь этнической и электронной музыки, на экранах появятся кадры на стыке документального, игрового и анимационного кино.



Фото: Миша Бурлацкий, фото предоставлено театром Поделиться Поделиться







Михайловский устроит вечер оперной классики

26 июня, 18:00, 12+

В воскресенье в Михайловском театре проходит «Оперный гала». В программе концерта: Светлана Москаленко, Анастасия Барун, Наталья Миронова, Борис Степанов, Валентина Феденева, Дмитрий Даров и другие ведущие артисты театра. В их исполнении прозвучат арии из «Севильского цирюльника», «Путешествия в Реймс», «Итальянки в Алжире» Россини, а также из «Опричника», «Иоланты», «Мазепы», «Пиковой дамы» Чайковского.

Африканские мотивы — в Эрмитаже

С 26 июня до 12 декабря, 6+

На новой выставке в Манеже Малого Эрмитажа экспонатами стали маски из Африки, созданные в XIX–XX веках. На экспозиции «Трансфигурации» выставили около 100 экспонатов как из частных коллекций, так и из собраний самого Эрмитажа и Кунсткамеры. Пришедшие узнают, зачем в разных традициях было принято закрывать лица.

На свежем воздухе

«Манеж» показывает вандализм в новом свете

До 31 июля, 0+

На площади у западного фасада «Манежа» заработала экспозиция под открытым небом «Новые руины. Стекло». Куратор Максим Има собрал уличных артистов и предложил им поработать в самой «вандальной» технике граффити — скрэтчинге, смысл которого заключается в выцарапывании изображения на поверхности. Рассмотреть работы, например, Александра Шишкина-Хокусая, Покраса Лампаса или Владимира Абиха получится, просто проходя мимо выставочного центра — билеты покупать не нужно.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Несуществующие проспекты» — теперь арт-объект

До 23 октября, 6+

Летний проект в пространстве «Бенуа 1890» — Benua Art Garden. Среди деревьев и дорожек парка установили множество инсталляций — «Пасеку», «Несуществующие проспекты», «Сколько воды утекло», «Просто очень большой стол». Около каждого объекта серии «Сад культуры» размещены QR-коды, отсканировав которые посетитель может узнать больше об их смысле и авторах. Название темы, как утверждают кураторы, «обозначает нашу связь с прошлым, которое продолжается в будущем». Все предметы на уличной экспозиции сделаны из необработанного дерева.

Актёры и музыканты отдадут должное Хармсу

26 июня, 19:30, 16+

В саду Фонтанного дома в этот уик-энд встречаются музыканты и актёры, чтобы вместе почитать вслух Хармса и признаться ему в любви. Среди выступающих на перформансе «Хармс. Doc. Revival» — экс-участник «Аквариума» Олег Шарр, музыканты «АукцЫона» Михаил Коловский и Дмитрий Озерский, Николай Бичан из Bichan Orchestra. К ним присоединятся Андрей Феськов из «Театра на Васильевском», Григорий Чабан, служащий в БДТ, Евгений Перевалов из МХТ имени Чехова, Вячеслав Коробицин из «Приюта комедианта» и Роман Кочержевский из Театра имени Ленсовета.



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться







Музыка

СБПЧ и Моцарт — одним вечером

25 июня, 18+

Шостакович, Бах, и Шенберг на этих выходных звучат сразу на нескольких площадках. Программа музыкальной прогулки «Просветленная ночь» в 17:00 стартует в Европейском университете, продолжается в ИТМО и в особняке Мясникова. За экспериментами со звучанием к 21:30 стоит идти в Tsunami Space: синтез электроники и музыки Баха для виолончели представят группа СБПЧ и Борис Андрианов. Точку вечером в пятницу поставят в 23:30 в пространстве Social Club и сыграют джаз. Билет — единый на всю прогулку.



Фото: facebook.com/prosvetnoch/ Поделиться Поделиться







The Matrixx сыграют лучшее

25 июня, 20:00, 16+

Клуб «Космонавт» принимает у себя Глеба Самойлова и его рок-группу The Matrixx. В год своего десятилетия коллектив готов навёрстывать время, упущенное в эпоху локдауна. На концерте в Петербурге поклонники услышат песню из ещё не вышедшего альбома бэнда и лучшие хиты «Агаты Кристи».

«Би-2» «сверит сердца» онлайн

27 июня, 19:00, 12+

Из-за пандемии жизнь вновь замедляется, но музыканты просто так не сдаются. В воскресенье в абсолютно пустых «Лужниках» перед камерами выступит группа «Би-2», чья встреча с публикой в этом июне сорвалась из-за третьей волны. Трансляция концерта «Сверим сердца» пройдёт на онлайн-сервисе Okko.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Классику и старину смешают в Александринском

27 июня, 20:00, 6+

Классика вперемешку с древними ритмами Африки, Азии, Латинской Америки на этих выходных наполнит Новую сцену Александринского театра во время выступления дуэта «Дуэт In-Temporalis». Музыканты Йоель Гонсалес из Гаваны и петербурженка Полина Фрадкина — давний тандем. Вместе они выступают с 2008 года и на каждом концерте стараются создать «глобальное звуковое пространство, где парадоксально сопрягаются все и вся, где размываются традиционная иерархия «верха» и «низа», «серьёзного» и «легкого», традиционного и нового».



Новик научит фанатов радоваться

27 июня, 20:00, 16+

Ну а джаз-бэнд Билли Новика выступит в «Космонавте». «Оторвутся» по-настоящему: ведь летом, а особенно в белые ночи, наслаждаться жизнью стоит круглосуточно.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В театре

«Смерть Тарелкина» как «кибертрагикомедия»

26 и 27 июня, 19:00, 16+

В «Балтийском доме» — премьера спектакля литовского режиссёра Оскараса Коршуноваса «Смерть Тарелкина». Опираясь на классическую постановку Всеволода Мейерхольда, его команда решила создать «футуристическую кибертрагикомедию». На сцене установят постоянно трансформирующиеся элементы, героев оденут в футуристичном стиле. Коршуновас в Петербурге — частый и очень известный гость: его режиссёрские опыты регулярно показывают на фестивале «Балтийский дом».



Фото: D.Matvejevas, фото предоставлено театром «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Фантастика от Толстого — в новом формате

26 и 27 июня, 19:00, 12+

Мотивы sci-fi и смешение фантастики и детектива стали основой для мюзикла «Гиперболоид инженера Гарина» по одноимённому роману Алексея Толстого. Либретто произведения об учёном, который изобретает мощнейший лазер и начинает менять мир под себя, написала драматург Ольга Погодина-Кузмина, музыку написал композитор Сергей Плешак, а на сцене «Зазеркалья» историю поставил Александр Петров.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Тимура поставят в пример в «Карамболе»

26 июня, 19:00, 27 июня, 14:00, 6+

Вдохновившись работами советского графика и плакатиста Александра Родченко и перечитав повесть «Тимур и его команда», художник-постановщик Александр Мохов и видеохудожники Мария Варахалина и Алена Власо решили инсценировать историю о борьбе ответственных ребят с хулиганами. Результат показывают на сцене театра «Карамболь».

На экране

Претендент на «Оскар» — в прокате

С 24 июня, 16+

Тунисская драма «Человек, который продал свою кожу» о мужчине, который становится живым экспонатом в музее, чтобы заработать денег и уехать к своей девушке, сначала прогремела на Венецианском фестивале, а затем попала в шорт-лист «Оскара». Главные роли исполнили Яхай Махай и Моника Беллуччи.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться







Ручная муха — герой кино

С 24 июня, 18+

В кино — «Жвалы», комедия про огромную муху, которую двое друзей находят в багажнике машины, а потом решают выдрессировать, чтобы та помогла им в ограблении банка. Абсурдистский сюжет пришёл в голову режиссёру Квентину Дюпье. Перед его героями стоит нетривиальная задача — найти место для тренировки необычного питомца, где его присутствие никого не смутит.



Легенду криминального мира исполнит звезда лент Тарантино

С 24 июня, 18+

Харви Кейтель, звезда фильмов Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, сыграл главную роль в ленте «Мейер Лански» о легенде криминального мира. Его персонаж получил прозвище «бухгалтер мафии» и прославился тем, что контролировал игорный бизнес от Лас-Вегаса до Лондона и Кубы.



Фото: Кадр из трейлера Youtube.com/iVideos Поделиться Поделиться







Музыка и тишина — в «Звуке металла»

С 24 июня, 16+

Картина Дариуса Мардера «Звук металла» о молодом музыканте, который начинает стремительно терять слух и едет в далёкую коммуну к слабослышащим, чтобы понять, как теперь жить, в этом году победил на «Оскаре» в двух номинациях. Ему достались статуэтки за лучший монтаж и звук. Как отмечают зарубежные и отечественные критики, тут жюри не ошиблось.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

