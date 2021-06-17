Яна Тумина расскажет необычную историю Питера Фройхена

24 и 25 июня на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Живой», поставленного Театральной лабораторией Яны Туминой.

Биография датчанина еврейского происхождения, путешественника, антрополога, журналиста, актера и писателя Питера Фройхена должна была бы быть экранизирована и инсценирована неоднократно. Приключений и событий хватило бы не на одну жизнь: Фройхен жил в Гренландии, путешествовал по Южной Африке и Сибири, написал несколько книг, незадолго до Второй мировой работал киноконсультантом в кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer , участвовал в датском сопротивлении, был схвачен гестапо и приговорен к смерти, но смог сбежать, а в 1956 году участвовал в викторине «Вопрос на 64 тысячи» и выиграл максимально возможную сумму.

Жанр, в котором режиссер Яна Тумина расскажет об этой выдающейся личности, тоже необычный для театра — музыкальный сторителлинг. Анатолий Гонье смиксует этническую и электронную музыку, Маша Небесная и Кирилл Маловичко покажут видеоряд на стыке документального, игрового и анимационного кино.



Также обещают причудливо трансформирующиеся объекты, созданные фантазией художника Киры Камалидиновой. Костюмы для героев Александра Балсанова и Александра Кошкидько придумывает Анис Кронидова, за светопись отвечает Василий Ковалев.



Начало в 19:30.



16+.



Наталия Эфендиева

