FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +30
73.17р87.07р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Музыканты «АукцЫона» и петербургские актеры устроят перформанс в саду в честь Хармса

Организаторы называют перформанс «Хармс.Doc Revival» признанием в любви человеку и поэту Даниилу Хармсу. 26 июня в саду Фонтанного дома артисты прочитают стихи Хармса, а также его прозу и дневники, всё представят в жанре сторителлинга под авторскую музыку.

Ее сыграют Николай Бичан из «Bichan Orchestra» при участии Олега Шарра (экс-«Аквариум») и музыкантов группы «АукцЫон» Михаила Коловского и Дмитрия Озерского. Тексты Хармса озвучат Андрей Феськов из «Театра на Васильевском», Григорий Чабан из БДТ имени Товстоногова, Евгений Перевалов из МХТ имение Чехова, Вячеслав Коробицин из «Приюта комедианта», Роман Кочержевский из театр Ленсовета), Николай Рубанов, Михаил Коловский и Дмитрий Озерский («АукцЫон»), Олег Шарр (экс-«Аквариум»), Николай Бичан («Bichan Orchestra»).

Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой
ПоделитьсяПоделиться

Мероприятие начнется в 19:30.

Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний