Музыканты «АукцЫона» и петербургские актеры устроят перформанс в саду в честь Хармса

Организаторы называют перформанс «Хармс.Doc Revival» признанием в любви человеку и поэту Даниилу Хармсу. 26 июня в саду Фонтанного дома артисты прочитают стихи Хармса, а также его прозу и дневники, всё представят в жанре сторителлинга под авторскую музыку.



Ее сыграют Николай Бичан из «Bichan Orchestra» при участии Олега Шарра (экс-«Аквариум») и музыкантов группы «АукцЫон» Михаила Коловского и Дмитрия Озерского. Тексты Хармса озвучат Андрей Феськов из «Театра на Васильевском», Григорий Чабан из БДТ имени Товстоногова, Евгений Перевалов из МХТ имение Чехова, Вячеслав Коробицин из «Приюта комедианта», Роман Кочержевский из театр Ленсовета), Николай Рубанов, Михаил Коловский и Дмитрий Озерский («АукцЫон»), Олег Шарр (экс-«Аквариум»), Николай Бичан («Bichan Orchestra»).