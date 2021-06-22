Прозрачные панели с нанесенными на них словами и изображениями появились на площадке позади центрального выставочного зала «Манеж». Это третья выставка цикла «Новые руины»: на этот раз, вслед за бетонными колоннами и гранитными камнями, художники экспериментируют со стеклом.
Куратор проекта — известный уличный художник Максим Има, а вот среди участников — не только те, кто регулярно выставляют свое искусство на улице. Для выставки создавали работы такие известные художники, как Александр Шишкин-Хокусай, выставлявшийся на Венецианской биеннале и сотрудничающий с ведущими театрами страны, художник и куратор Марина Колдобская, Юрий Штапаков, Виталий Пушницкий, Покрас Лампас, Владимир Абих и другие.
«В проекте «Новые руины. Стекло» художники берут за основу «скрэтчинг» (от англ. — царапать, скрести) — одну из самых вандальных форм граффити, которая заключается в выцарапывании надписи или изображения», — пояснил замысел проекта Максим Има. Художник подчеркивает: «Главная задача новой выставки — не оправдать порчу имущества и не навязать мнение о том, что перед зрителем предстает подлинное уличное искусство в городском пространстве. А скорее дать возможность по-новому взглянуть на явление скрэтчинга и перетянуть его на "светлую сторону"».
Выставка проходит до 31 июля.