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Антон Оконешников представит мюзикл «Тимур и его команда» в театре «Карамболь»

26 и 27 июня в театре «Карамболь» состоится премьера мюзикла «Тимур и его команда». Для инсценировки хрестоматийной повести Аркадия Гайдара, на которой выросли почти все поколения людей, родившихся в советское время, театр пригласил режиссера Антона Оконешникова и его постоянного соавтора — драматурга Анастасию Букрееву.

Фото: афиша спектакля
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Известную фабулу — борьбу пионеров во главе с Тимуром Гараевым с хулиганом Мишкой Квакиным и его компанией — авторы сохранили, как и большинство героев и эпизодов, и в принципе обошлись с гайдаровским текстом уважительно и бережно.

При создании сценографии художник-постановщик Александр Мохов и видеохудожники Мария Варахалина и Алена Власова вдохновлялись работами Александра Родченко и советским плакатным стилем 1920–1940-х годов. И несмотря на то, что события приходятся на предвоенную пору, а ощущение приближающейся войны буквально витает в воздухе, Антон Оконешников и его команда ставят антивоенный и антимилитаристский спектакль, в котором будут задействованы взрослые и юные исполнители, оркестр и балет театра «Карамболь».

26 июня — в 19:00, 27 июня — в 14:00.

6+

Наталия Эфендиева

Фото: афиша спектакля

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