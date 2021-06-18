Антон Оконешников представит мюзикл «Тимур и его команда» в театре «Карамболь»

26 и 27 июня в театре «Карамболь» состоится премьера мюзикла «Тимур и его команда». Для инсценировки хрестоматийной повести Аркадия Гайдара, на которой выросли почти все поколения людей, родившихся в советское время, театр пригласил режиссера Антона Оконешникова и его постоянного соавтора — драматурга Анастасию Букрееву.
Известную фабулу — борьбу пионеров во главе с Тимуром Гараевым с хулиганом Мишкой Квакиным и его компанией — авторы сохранили, как и большинство героев и эпизодов, и в принципе обошлись с гайдаровским текстом уважительно и бережно.
При создании сценографии художник-постановщик Александр Мохов и видеохудожники Мария Варахалина и Алена Власова вдохновлялись работами Александра Родченко и советским плакатным стилем 1920–1940-х годов. И несмотря на то, что события приходятся на предвоенную пору, а ощущение приближающейся войны буквально витает в воздухе, Антон Оконешников и его команда ставят антивоенный и антимилитаристский спектакль, в котором будут задействованы взрослые и юные исполнители, оркестр и балет театра «Карамболь».
26 июня — в 19:00, 27 июня — в 14:00.
6+
Наталия Эфендиева