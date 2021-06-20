Фестиваль-прогулка с Бахом, Шенбергом и СБПЧ заведет на закрытые площадки

Все меньше надежд на большие фестивали, но выход есть — камерная музыка. Плюсов много: штучный формат, новые площадки, небольшое количество слушателей и выдающиеся музыканты. Как раз один из них — виолончелист Борис Андрианов, который в этот раз предстает в новом качестве — автора и арт-директора проекта «Просветленная ночь». Это фестиваль-прогулка на один вечер — 25 июня, который будет состоять из пяти концертов на разных площадках в центре Петербурга. 18+

«Название «Просветленная ночь» подсказано произведением Арнольда Шенберга, которое мы также исполним на одном из пяти концертов этой музыкальной прогулки, — рассказывает Андрианов. — Чувствуется рифма с белыми ночами Петербурга — неповторимым по красоте явлением. Хочется, чтобы этот летний вечер, незаметно переходящий в ночь, наполнился музыкой и на несколько часов увлек нашу публику в сторону от повседневности».

Первый концерт фестиваля начнется в 17:00 в Европейском университете на набережной Кутузова — там прозвучат миниатюры для кларнета, виолончели и гитары. Оттуда слушатели перейдут к 18:30 в здание ИТМО на улице Чайковского, где будет исполнен фортепианный квинтет Шостаковича. Третьей точкой в 20:00 станет Особняк Мясникова — там-то и прозвучит означенное сочинение Шенберга.



Вечерние концерты уже выйдут за пределы академических направлений: в 21:30 на площадке Tsunami Space во дворе Bach Recomposed синтез музыки Баха для виолончели и электронной музыки представят Борис Андрианов и группа СБПЧ. А в 23:30 финальной точкой станет джаз в исполнении Братьев Ивановых, Полины Орбах, Дмитрия Илларионова и самого инициатора проекта в Social Club.

