Тунисского номинанта на «Оскар» покажут в кино

Картина правда впечатляющая: с одной стороны, она острая. Главные герои — сирийские беженцы, жених и невеста. Война их разлучает, и молодой человек ищет хоть какую-то возможность воссоединиться с любимой. С другой стороны, фильм весьма изобретательный и даже фантазийный: ради того, чтобы снова быть вместе с невестой, молодой человек соглашается стать произведением искусства. Буквально: на его спине появляется татуировка в виде шенгенской визы, а сам он оказывается в галерейном пространстве в качестве музейного экспоната. В общем, очень точная метафора места Ближнего Востока и беженцев в европейской системе ценностей — за эту точность фильм и получил все мыслимые награды и номинации.

