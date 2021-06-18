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Тунисского номинанта на «Оскар» покажут в кино

С 24 июня в кино начнут показывать «Человека, который продал свою кожу», тунисскую драму, сперва прогремевшую на Венецианском кинофестивале, а потом вовсе попавшую в оскаровский шорт-лист.

Фото: скриншот трейлера
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Картина правда впечатляющая: с одной стороны, она острая. Главные герои — сирийские беженцы, жених и невеста. Война их разлучает, и молодой человек ищет хоть какую-то возможность воссоединиться с любимой. С другой стороны, фильм весьма изобретательный и даже фантазийный: ради того, чтобы снова быть вместе с невестой, молодой человек соглашается стать произведением искусства. Буквально: на его спине появляется татуировка в виде шенгенской визы, а сам он оказывается в галерейном пространстве в качестве музейного экспоната. В общем, очень точная метафора места Ближнего Востока и беженцев в европейской системе ценностей — за эту точность фильм и получил все мыслимые награды и номинации.

Главные роли играют Моника Беллуччи и Яхай Махай.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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