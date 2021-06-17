«Зазеркалье» выпускает свою версию «Гиперболоида инженера Гарина»

26 и 27 июня в театре «Зазеркалье» состоится премьера спектакля «Гиперболоид инженера Гарина» — роман Алексея Толстого не единожды экранизировался, неоднократно переиздавался и по сию пору не утратил актуальности.

Художник-постановщик Владимир Фирер установил на сцене масштабную двухэтажную конструкцию, благодаря чему место действия легко сможет меняться, и одел героев в эффектные и элегантные костюмы эпохи НЭПа. Балетмейстер Ольга Красных придумала серию массовых и сольных хореографических композиций, отсылающих к 1920-м, но не только. Так, комический степовый номер напомнит об искусстве пантомимы и Марселе Марсо.



Историю, написанную почти век назад, режиссёр-постановщик Александр Петров и дирижер Артур Ераносов решают как историю выдающегося человека, который превращается в диктатора и губит не только свой талант, но и людей вокруг.



Начало в 19:00, 12+.



Наталия Эфендиева

