Крушение вертолёта Ми-8 под Петербургом стало уголовным делом

По предварительной информации, в соответствии с планом учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693 вертолёт Ми-8 поднялся в воздух в районе восьми вечера. Спустя некоторое время он пропал с экранов радаров.

Уголовное дело, возбуждённое по 351-й статье УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним), ведут сотрудники 53-го военного следственного отдела СКР, дислоцированного в Петербурге.

«Помимо осмотра места происшествия из воинской части изымается документация, об обстоятельствах произошедшего допрашиваются свидетели. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — также говорится в сообщении ведомства.