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Крушение вертолёта Ми-8 под Петербургом стало уголовным делом

После крушения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов или подготовки к ним. Об этом 24 июня сообщает СКР.

По предварительной информации, в соответствии с планом учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693 вертолёт Ми-8 поднялся в воздух в районе восьми вечера. Спустя некоторое время он пропал с экранов радаров.

Уголовное дело, возбуждённое по 351-й статье УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним), ведут сотрудники 53-го военного следственного отдела СКР, дислоцированного в Петербурге.

«Помимо осмотра места происшествия из воинской части изымается документация, об обстоятельствах произошедшего допрашиваются свидетели. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — также говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы рассказали о падении Ми-8 рядом с деревней Корпикюля около девяти вечера. Первое видео с места авиационного происшествия смотрите на «Фонтанке».В пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии изданию сообщили, что транспортный боевой вертолёт упал, выполняя учебно-тренировочный полёт. ЧП не отразилось на местных жителях, так как экипаж до последнего уводил воздушное судно от населённого пункта. В результате крушения погибли трое военнослужащих: 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан.

© Фонтанка.Ру

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