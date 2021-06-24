Читатель «Фонтанки» снял из окна своего дома последствия падения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти. Видеозапись оказалась в распоряжении издания вечером 24 июня.
«Там уже белый дым, почти затушили. Я примерно в 30 км от места нахожусь. Вид из окна», — сообщил он редакции.
Очевидцы сообщили о падении вертолёта Ми-8 под деревней Корпикюля около девяти вечера. По предварительной информации «Фонтанки», потерпевшее крушение воздушное судно, скорее всего, принадлежит Северо-Западному округу войск национальной гвардии Российской Федерации.