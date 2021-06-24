FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +30
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Разбившийся под Петербургом вертолёт не принадлежит Западному военному округу

Собеседник «Фонтанки» в Западном военном округе отрицает, что разбившийся 24 июня под деревней Корпикюля вертолёт принадлежит им.

По данным источника, все вертолёты ЗВО стоят на земле, ни один не поднимался в воздух.

По предварительной информации «Фонтанки», потерпевшее крушение воздушное судно, скорее всего, принадлежит Северо-Западному округу войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее очевидцы сообщили о падении вертолёта Ми-8 под деревней Корпикюля в Гатчинском районе Ленобласти. Фото и видео с чёрным столбом дыма появились в соцсетях вечером 24 июня.

ГУ МЧС по Ленинградской области пока информацией о крушении не располагает.

© Фонтанка.Ру

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264004501
Вот так выдают секретную информацию. Ни один вертолёт в воздух не поднимался. Интересно, где обороноспособность, если вертолёты стоят на земле, а летают только в "красные дни" календаря? Наверняка и деньги уже военными подрачены на такой вылет на земле...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний