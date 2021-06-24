Разбившийся под Петербургом вертолёт не принадлежит Западному военному округу

По данным источника, все вертолёты ЗВО стоят на земле, ни один не поднимался в воздух.

По предварительной информации «Фонтанки», потерпевшее крушение воздушное судно, скорее всего, принадлежит Северо-Западному округу войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее очевидцы сообщили о падении вертолёта Ми-8 под деревней Корпикюля в Гатчинском районе Ленобласти. Фото и видео с чёрным столбом дыма появились в соцсетях вечером 24 июня.

ГУ МЧС по Ленинградской области пока информацией о крушении не располагает.