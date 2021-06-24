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Очевидцы: В Ленинградской области упал вертолёт Ми-8

Очевидцы сообщают о падении вертолёта Ми-8 под деревней Корпикюля в Гатчинском районе Ленобласти.

Фото и видео с чёрным столбом дыма появилось в соцсетях вечером 24 июня.

В ГУ МЧС по Ленинградской области рассказали, что пока никакой информации о крушении нет, сотрудники ведомства выехали на место.

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Комментарии (2)

nuga
Привитые?,аналог с Бритиш эйр,пилотов которых провакцинировали,а у них инсульты,инфаркты.Шила в мешке не утаишь,инет все фиксирует.Давно вертолеты не падали.
orlovandrei1986
в каком году произведён? =/ вечно летают на том, чему место на свалке или в музее, и искренне удивляются как же так? ничто не вечно, даже бункерный.... =)
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