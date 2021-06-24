Фото и видео с чёрным столбом дыма появилось в соцсетях вечером 24 июня.
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В ГУ МЧС по Ленинградской области рассказали, что пока никакой информации о крушении нет, сотрудники ведомства выехали на место.
Очевидцы: В Ленинградской области упал вертолёт Ми-8
Очевидцы сообщают о падении вертолёта Ми-8 под деревней Корпикюля в Гатчинском районе Ленобласти.
Фото и видео с чёрным столбом дыма появилось в соцсетях вечером 24 июня.
В ГУ МЧС по Ленинградской области рассказали, что пока никакой информации о крушении нет, сотрудники ведомства выехали на место.
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