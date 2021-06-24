Разбившийся в Ленобласти Ми-8 состоял на балансе войск нацгвардии. Трое военнослужащих погибли

«Транспортный боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск нацгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. Выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно, экипаж в составе трех военнослужащих погиб», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии.
На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации.
Очевидцы сообщили о падении вертолёта Ми-8 под деревней Корпикюля около девяти вечера. Первое видео с места происшествия смотрите на «Фонтанке».