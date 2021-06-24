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Разбившийся в Ленобласти Ми-8 состоял на балансе войск нацгвардии. Трое военнослужащих погибли

Трое военных погибли при крушении вертолета под Петербургом

Вертолёт Ми-8, рухнувший вечером 24 июня в Гатчинском районе Ленинградской области, принадлежал войскам нацгвардии.

«Транспортный боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск нацгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. Выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно, экипаж в составе трех военнослужащих погиб», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии.

На место выехала комиссия Северо-Западного округа Росгвардии под руководством начальника авиации.

Очевидцы сообщили о падении вертолёта Ми-8 под деревней Корпикюля около девяти вечера. Первое видео с места происшествия смотрите на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Читатель111
Вчера над дачными участками летал вертолёт, в этом же районе, ближе к
Гатчина. Очень низко летал, может этот же...
doorbal_
что за нацгвардия? ВэВэшники чтоль?
orlovandrei1986
напишите год производства вертолёта, и все станет понятно, в чём истинная причина аварии...
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