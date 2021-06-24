Упавший под Петербургом вертолёт Ми-8 не задел жилые дома

ЧП с вертолётом Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти не отразилось на местных жителях. Об этом вечером 24 июня сообщает 47news.

Как пишет издание со ссылкой на местную администрацию, воздушное судно упало в поле рядом с деревней Корпикюля. Жилые дома не задело.

Очевидцы рассказали о падении Ми-8 около девяти вечера. Первое видео с места авиационного происшествия смотрите на «Фонтанке».

В пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии изданию сообщили, что транспортный боевой вертолёт упал, выполняя учебно-тренировочный полёт. Предварительно, экипаж в составе трёх военнослужащих погиб.