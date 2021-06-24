«Фонтанка» выяснила, кто был на борту Ми-8, упавшего под Петербургом. Самому молодому из погибших — 27 лет

В результате крушения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти погибли трое военнослужащих: 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 24 июня.
Очевидцы рассказали о падении Ми-8 рядом с деревней Корпикюля около девяти вечера. Первое видео с места авиационного происшествия смотрите на «Фонтанке».
В пресс-службе Северо-Западного округа войск нацгвардии изданию сообщили, что транспортный боевой вертолёт упал, выполняя учебно-тренировочный полёт.
ЧП не отразилось на местных жителях, так как экипаж до последнего уводил воздушное судно от населённого пункта.