На выходные в Петербурге добавят электричек на «пляжных» направлениях

Комитет по транспорту Петербурга и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» договорились добавить электричек после давки в минувшие выходные. На 26 и 27 июня запустят дополнительные пригородные поезда на Выборгском и Приозерском направлениях.



Как сообщает 24 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, между Петербургом и Васкелово будут ходить две дополнительные электрички отправлением в 10:50 и 13:32 с Финляндского вокзала и в 12:51 и 18:33 от Васкелово. До Выборга пустят дополнительную «Ласточку», из Петербурга она отправится в 11:53, из Выборга — в 18:35. Добавили электричек и на участках Петербург — Зеленогорск и Петербург — Сестрорецк — Белоостров.