FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

На выходные в Петербурге добавят электричек на «пляжных» направлениях

Комитет по транспорту Петербурга и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» договорились добавить электричек после давки в минувшие выходные. На 26 и 27 июня запустят дополнительные пригородные поезда на Выборгском и Приозерском направлениях.

Как сообщает 24 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, между Петербургом и Васкелово будут ходить две дополнительные электрички отправлением в 10:50 и 13:32 с Финляндского вокзала и в 12:51 и 18:33 от Васкелово. До Выборга пустят дополнительную «Ласточку», из Петербурга она отправится в 11:53, из Выборга — в 18:35. Добавили электричек и на участках Петербург — Зеленогорск и Петербург — Сестрорецк — Белоостров.

Кроме того, пригородному поезду Петербург — Приморск — Советский, который курсирует по выходным дням, добавят два дополнительных вагона, увеличив состав до восьми вагонов. А поезд «Ласточка» № 7916 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) будет делать дополнительную остановку в Солнечном в 19:34, сообщает ОЖД.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте АО «СЗППК» и информационных стендах на Финляндском вокзале и пригородных станциях. Билеты на пригородные поезда можно купить и без обращения в кассы — через мобильные приложения «Пригород» или «РЖД Пассажирам».

В минувшие выходные петербуржцы массово ломанулись за город, особенно на пляжи, из-за чего электрички оказались переполнены. В ОЖД заявили, что добавили электричек на Выборгском направлении, но от давки это не спасло. После этого Смольный попросил перевозчика назначить дополнительные пригородные электрички на выходные.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

nalchik11
А в прогнозе дожди. А потом они скажут: ну вот, мы же отреагировали, усилили, приняли меры по неповторению и все такое. Спасибо, но уже не надо
orlovandrei1986
лучше бы источники с водой бы почистили от тины, стекла, арматуры... понятно, что РПН запретил купаться везде и вода чище не станет, но можно хотя бы дно чистить, чтобы люди могли по пояс зайти охладиться и при этом не травмироваться....
264527831
А как же предполагаемые свободные от ковида зоны?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний