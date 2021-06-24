На выходные в Петербурге добавят электричек на «пляжных» направлениях

Комитет по транспорту Петербурга и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» договорились добавить электричек после давки в минувшие выходные. На 26 и 27 июня запустят дополнительные пригородные поезда на Выборгском и Приозерском направлениях.
Как сообщает 24 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, между Петербургом и Васкелово будут ходить две дополнительные электрички отправлением в 10:50 и 13:32 с Финляндского вокзала и в 12:51 и 18:33 от Васкелово. До Выборга пустят дополнительную «Ласточку», из Петербурга она отправится в 11:53, из Выборга — в 18:35. Добавили электричек и на участках Петербург — Зеленогорск и Петербург — Сестрорецк — Белоостров.
Кроме того, пригородному поезду Петербург — Приморск — Советский, который курсирует по выходным дням, добавят два дополнительных вагона, увеличив состав до восьми вагонов. А поезд «Ласточка» № 7916 Выборг — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) будет делать дополнительную остановку в Солнечном в 19:34, сообщает ОЖД.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте АО «СЗППК» и информационных стендах на Финляндском вокзале и пригородных станциях. Билеты на пригородные поезда можно купить и без обращения в кассы — через мобильные приложения «Пригород» или «РЖД Пассажирам».
В минувшие выходные петербуржцы массово ломанулись за город, особенно на пляжи, из-за чего электрички оказались переполнены. В ОЖД заявили, что добавили электричек на Выборгском направлении, но от давки это не спасло. После этого Смольный попросил перевозчика назначить дополнительные пригородные электрички на выходные.