«Футбола нет, но есть стриптиз и коктейли». Как Рубинштейна и Думская встретили провал российского футбола

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сборной России по футболу в матче 3-го тура чемпионата Европы-2020 было достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф. Не такая уж и невыполнимая задача. Конечно, датчане далеко не самая слабая команда, но вряд ли кто-то ожидал, что подопечные Станислава Черчесова не только проиграют, но и пропустят даже больше, чем от Бельгии — лучшей команды мира по рейтингу ФИФА. Но, кажется, мало кто заметил очередную досадную неудачу отечественного футбола.

В столь судьбоносный вечер корреспонденты «Фонтанки» отправились гулять по двум самым фестивальным улицам Петербурга — Рубинштейна и Думской, — чтобы с головой окунуться в атмосферу спортивного праздника. Пришлось потрудиться, чтобы отыскать хотя бы немного настоящего футбольного веселья.

улица Думская Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» улица Думская Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» улица Думская Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» улица Рубинштейна Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» улица Рубинштейна Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» улица Думская Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» улица Рубинштейна Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» улица Рубинштейна Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По Рубинштейна даже после стартового свистка в Копенгагене в 22:00 вообще трудно было сказать, что где-то там происходит что-то важное. Главная ресторанная улица города живет своей обычной жизнью. На верандах сидят люди и спокойно, не обращая внимания на футбол, потягивают коктейли, закусывают и общаются о своем. Вот компания молодых и симпатичных девушек, судя по воздушным шарикам в виде цифр 26, отмечает день рождения. Допустим, им простительно. В жизни действительно есть вещи важнее футбола, особенно когда тебе только 26. Но в соседнем заведении сидит уже вполне целевая аудитория: мужчины средних лет, в распаренных от жары футболках, с пивными кружками в руках. Таких легко представить подпрыгивающими где-то на трибуне после очередного неудачного удара Артема Дзюбы. Но нет, они сидят в ресторане, где единственный экран просто выключен. А ведь в эти самые минуты Магомед Оздоев после опасной подачи датчан в штрафную российской сборной переводит мяч на угловой — первый звоночек предстоящей бури.



— Ну как же так? — сокрушаемся почти искренне в разговоре с официантом заведения. — Там ведь такая игра, а у вас и посмотреть нельзя. — А мы не футбольное заведение, — почти презрительно отвечает сотрудник в отутюженной белоснежной рубашке. Заходим в другое место. Тут несколько телевизоров, и все показывают футбол, но смотрит его единственный посетитель. — А где все болельщики? — вновь вступаем в разговор с официантом, но тот лишь пожимает плечами. По улицам тем временем ленивой походкой проходят трое омоновцев. Они даже не удосуживают нас взглядом. Охранять порядок сегодня, видимо, просто, как никогда. И тут какой-то молодой человек в черной майке с цветастой надписью «спорт», что мы восприняли как хороший знак, зовет нас пройти в заведение и показывает на обычную парадную. — А футбол у вас показывают? — сомневаемся мы. Утвердительно кивнув, молодой человек открывает дверь, за которой удивительный мир: на первом этаже стоит батарея колясок, на стенах лепнина, а на втором этаже — неожиданно — кальянная. Там действительно на большом экране транслируют матч, за которым сквозь плотные слои дыма наблюдают человек 15.

— Как играют? — спрашиваем. — Плохо, — почему-то отвечают за парней девушки. — Играть не умеют. — А кто у нас на воротах? — Да какой-то молодой парень. Вопрос очень кстати: молодому парню в воротах, которого зовут Матвей Сафонов, забивают гол. Пока не катастрофа, но приятного мало. Публика на столь эмоциональный момент реагирует вяло. Уходим, вновь удивляясь коляскам. Только на втором десятке заведений удается найти место, забитое до отказа исключительно ради футбола. Лица там в основном грустные по понятным причинам. Радуются лишь заглянувшие на огонек двое шведов. Они откровенно и громко болеют за Данию, но на них никто не обращает внимания. Второй тайм мы встречаем уже на Думской. Вот где жизнь кипит. Из каждого бара гремит музыка, слышны смех, крики, но, кажется, это все равно не то, что нам нужно. — Заходите к нам, — подбегает бодрый мальчик. — Футбол показывают у вас? — Нет, но зато есть стриптиз и два коктейля в подарок. Ух, звучит интригующе, но надо идти дальше. Второй тайм уже начался, и российским футболистам надо сравнивать. Какой уж тут стриптиз! На Думской ОМОНа еще больше. Тут же стоят несколько автозаков.

— Нам надо чего-то бояться? — спрашиваем у одного из омоновцев, притворившись испуганными туристами. — Да не, просто усиленный режим из-за чемпионата. — Ждете погромов от болельщиков? — приходим в картинный ужас. — Просто на всякий случай, а так пока все тихо, — успокаивает нас страж правопорядка. Мы и правда успокаиваемся. Публика перед барами, кажется, тоже не особо напрягается из-за людей в форме и со спецсредствами на поясе. То тут, то там нам предлагают зайти и угоститься «шариками». — Мы просто хотим посмотреть футбол, — отбиваемся как можем. — Ну зачем вам футбол, у нас лучше атмосфера, — продолжают соблазнять зазывалы. Заметив, что мы настроены решительно, один из них все-таки называет нам несколько мест, где смотрят футбол на Думской. Перед входом в первое пришлось сначала пропустить толпу, которая вышла покурить. Заходим внутрь — захотелось тоже закурить или выпить: датский нападающий Юссуф Поульсен забил в ворота Сафонова второй гол. Плохи дела. Но зато мы нашли атмосферное место, где люди искренне переживают за происходящее. Официантка извиняется и говорит, что мест нет.

Идем дальше и вдруг слышим радостные крики. Решили зайти: маленький бар, одна стойка, диван и четверо бородатых мужчин обнимаются и кричат: «Верим!» Это их привел в восторг Артем Дзюба, забив гол с пенальти. А главное — есть пара свободных мест. Уверенные, что ничего лучше и атмосфернее мы уже не найдем, садимся и начинаем верить вместе с бородачами. Но все заканчивается слишком быстро. Российская команда пропускает два подряд и прощается с чемпионатом. Грустные мужчины расходятся, и мы вместе с ними. А на улице продолжается праздник. Только что сборная России потерпела сокрушительное поражение в самом важном матче на турнире, но на Думской, кажется, кроме этих бородачей и любителей покурить, никто этого не заметил. Пока мы шли к метро, нас снова звали на стриптиз, обещали «девочек» и много еще чего. Жизнь продолжается, и футбола в ней только что совсем не осталось. По крайней мере, не здесь. Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»