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До 180 тысяч заключённых могут отправиться на стройки. Вице-премьер Хуснуллин оценил масштаб «нового ГУЛАГа»

На российские стройки могут направить до 180 тысяч осуждённых

Для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч заключённых. Об этом 15 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В стране находится 180 тысяч заключённых, которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. 180 тысяч рабочих рук — это довольно много, и даже если 20–30% из них мобилизуем, то это уже неплохо», — подчеркнул Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер также отметил, что такой опыт уже испробован в ряде регионов, где заключённые привлекаются для работ на стройках и получают зарплату. При этом, по его словам, для привлечения на такие работы осуждённый должен добровольно принять решение. «Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены к работам», — уточнил Хуснуллин.

В качестве примеров того, где можно использовать труд заключённых, вице-премьер привёл Восточный полигон, Транссиб, а также дорожное строительство, где наблюдается дефицит рабочей силы.

Ранее «Фонтанка» писала, что глава ФСИН Александр Калашников предложить заменить трудовых мигрантов заключёнными и направить на принудительные работы 188 тысяч человек. «Это будет не ГУЛАГ», — отметил он. Идею руководителя ФСИН по рабочим местам для осуждённых поддержала уполномоченный по делам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Минюста РФ и ряд политических деятелей. Резко против этой идеи, в свою очередь, выступили в Федерации мигрантов России.

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Комментарии (4)

Иванов Ив Ив
Дежавю: мне 5 лет и вижу, как грузовики с зеками утром на работу, вечером с работы. В грузовике будка с решетками и мужики сидят.
RemyMartin
И как их будут охранять на этих стройках? Понятно когда весь объект строится зэками, а тут как?
Игорь Полетаев
Ну раньше "Химики" на стройках работали.
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