До 180 тысяч заключённых могут отправиться на стройки. Вице-премьер Хуснуллин оценил масштаб «нового ГУЛАГа»

Для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч заключённых. Об этом 15 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



«В стране находится 180 тысяч заключённых, которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. 180 тысяч рабочих рук — это довольно много, и даже если 20–30% из них мобилизуем, то это уже неплохо», — подчеркнул Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).



Вице-премьер также отметил, что такой опыт уже испробован в ряде регионов, где заключённые привлекаются для работ на стройках и получают зарплату. При этом, по его словам, для привлечения на такие работы осуждённый должен добровольно принять решение. «Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены к работам», — уточнил Хуснуллин.

