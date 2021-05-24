Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключёнными

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что поддерживает инициативу главы ФСИН Александра Калашникова привлекать заключённых к работе вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках.



«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу»,— цитирует главу Минюста 24 мая «Интерфакс».



Чуйченко также отметил по этому поводу, что «надо двигаться по всем направлениям, создавать места». По его словам, он считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. «На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило, составляет около ста человек», — добавил министр юстиции.

