«Это будет не ГУЛАГ». Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

«Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы, в свою очередь, реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — цитирует Калашникова ТАСС.
По словам директора ФСИН, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 188 тысяч человек, которые имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Возможность использования их труда обсуждалась с руководителем Магаданской области Сергеем Носовым. Сейчас регион вынужден организовывать чартерные рейсы для мигрантов из Средней Азии, работающих на золотых приисках.
«Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», — уточнил Калашников.