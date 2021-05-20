«Это будет не ГУЛАГ». Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

«Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы, в свою очередь, реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — цитирует Калашникова ТАСС.



По словам директора ФСИН, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 188 тысяч человек, которые имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Возможность использования их труда обсуждалась с руководителем Магаданской области Сергеем Носовым. Сейчас регион вынужден организовывать чартерные рейсы для мигрантов из Средней Азии, работающих на золотых приисках.

