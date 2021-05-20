FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

«Это будет не ГУЛАГ». Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

Заключённых хотят привлечь к работе в России вместо мигрантов

Трудовые лагеря для осуждённых предложил создать директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников 20 мая. Заключённые, по его задумке, должны восполнить нехватку мигрантов на крупных объектах.

«Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы, в свою очередь, реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — цитирует Калашникова ТАСС.

По словам директора ФСИН, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 188 тысяч человек, которые имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Возможность использования их труда обсуждалась с руководителем Магаданской области Сергеем Носовым. Сейчас регион вынужден организовывать чартерные рейсы для мигрантов из Средней Азии, работающих на золотых приисках.

«Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», — уточнил Калашников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Владислав М
ГУЛАГ и есть, осталось только политических побольше закрыть. И смогут сдавать их в аренду китайцам, российский лес вырубать.
Бывший Патриот
ой дурак( из фильма Иван Васильевич меняет профессию). Пускай спросит у прошлых начальников фсин, как им сиделось и хочется ли им такого счастья. При товарище Сталине он бы личным примером поехал эти стройки организовывать. Нашему человеку лучше не чего не говорить и её делать, в то народ на самокатах то ездить не умеет
TresAmigos
Главное сразу написать что это будет не гулаг
Оки а если разбегутся?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний