«Отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне». Глава Федерации мигрантов раскритиковал идею ФСИН о трудоустройстве заключённых

Глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов оценил предложение руководителя ФСИН заменить трудовых мигрантов в России заключёнными. Он отметил, что у него есть «более реалистичная идея».



«Отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН. Мне кажется, это ближе к тому, что возможно в реальном мире. Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют, и им есть где спать. Зачем им работать?» — цитирует Коженова 20 мая издание «Подъём».