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«Отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне». Глава Федерации мигрантов раскритиковал идею ФСИН о трудоустройстве заключённых

В Федерации мигрантов выступили против идеи ФСИН трудоустроить заключённых вместо гастарбайтеров

Глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов оценил предложение руководителя ФСИН заменить трудовых мигрантов в России заключёнными. Он отметил, что у него есть «более реалистичная идея».

«Отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН. Мне кажется, это ближе к тому, что возможно в реальном мире. Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют, и им есть где спать. Зачем им работать?» — цитирует Коженова 20 мая издание «Подъём».

Также глава Федерации мигрантов добавил, что идею ФСИН вряд ли оценят жители России.

«Кто их [заключённых] должен выучить? Мигранты — каждый на своём месте — достаточно квалифицированы. То есть ФСИН тогда должна как-то упорядочить всех заключённых, понять, кто из них каменщик, кто штукатур, кто плотник. И особенно интересно, как будут работать заключённые в такси или курьерами. Я прямо вижу: такой лысый, в татуировках: «Брат, я тебе пиццу принёс», — прокомментировал Коженов.

Ранее «Фонтанка» писала, что глава ФСИН Александр Калашников предложить заменить трудовых мигрантов заключёнными и направить на принудительные работы 188 тысяч человек. «Это будет не ГУЛАГ», — отметил он.

Идею руководителя ФСИН по рабочим местам для осуждённых поддержала уполномоченный по делам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Комментарии (6)

MIGEL
Он сам с перепоя выдал или "команда" поступила? Можно расширить УК и давать 5 лет л/с за переход дороги на красный,за распитие,за окурок.Про "политических" я вообще молчу...А если за донос платить,то будет супер-пупер,никакие мигранты будут не нужны.Тока уже при тов.Сталине проходили эту тему,а вот опять понесло...
aaignat
знатно лизнул всей этой орде
Brevnault
Российская Федерация мигрантов (самоназвание - Россия)
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