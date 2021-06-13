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Кто был лучшим на матче Россия — Бельгия? Болельщики!

Сборная России проиграла Бельгии стартовый матч на Евро-2020 со счётом 0:3. Посмотрите, как болельщики готовились к первой в Петербурге игре.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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За ходом матча «Фонтанка» следила в режиме текстовой трансляции. Для российских спортсменов итог встречи оказался печальным. Впереди еще Дания и Финляндия. Пытаться выйти из группы Россия будет на петербургской «Газпром Арене». 12 июня любители футбола подготовились к игре серьезнее профессионалов. Оценить образы предлагаем в нашей фотоподборке.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Евро-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

Расписание матчей в Петербурге:

12 июня. Бельгия — Россия;
14 июня. Польша — Словакия;
16 июня. Финляндия — Россия;
18 июня. Швеция — Словакия;
21 июня. Финляндия — Бельгия;
23 июня. Швеция — Польша;
2 июля. Четвертьфинал.

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