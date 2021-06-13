За ходом матча «Фонтанка» следила в режиме текстовой трансляции. Для российских спортсменов итог встречи оказался печальным. Впереди еще Дания и Финляндия. Пытаться выйти из группы Россия будет на петербургской «Газпром Арене». 12 июня любители футбола подготовились к игре серьезнее профессионалов. Оценить образы предлагаем в нашей фотоподборке.
Кто был лучшим на матче Россия — Бельгия? Болельщики!
Сборная России проиграла Бельгии стартовый матч на Евро-2020 со счётом 0:3. Посмотрите, как болельщики готовились к первой в Петербурге игре.
Евро-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.
Расписание матчей в Петербурге:
12 июня. Бельгия — Россия;
14 июня. Польша — Словакия;
16 июня. Финляндия — Россия;
18 июня. Швеция — Словакия;
21 июня. Финляндия — Бельгия;
23 июня. Швеция — Польша;
2 июля. Четвертьфинал.