FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Пятая часть «Индианы Джонса» готова к старту. Герой возвращается, несмотря на возраст

Новую серию «Индианы Джонса» начнут снимать в июне 2021 года

Съёмки пятого фильма о приключениях Индианы Джонса стартуют в Великобритании. Как пишет Deadline со ссылкой на осведомлённые источники, производство начнётся во вторую неделю июня.

Роль профессора и искателя приключений исполнит Харрисон Форд. Актёр, который появляется на экране в этой роли начиная с первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 1981 года, в июле отпразднует 79-летие.

В новой ленте снимется датчанин Мадс Миккельсен — звезда «Ганнибала» и «Ещё по одной». Компанию ему составит Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь».

Режиссёрское кресло занял Джэймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»), продюсером стал Стивен Спилберг.

Выпустить ленту на экраны планируется 29 июля 2022 года. Детали сюжета пока что не разглашаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260650801
пока старичка Форда не замучают до смерти, похоже не успокоятся...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний