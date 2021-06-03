Пятая часть «Индианы Джонса» готова к старту. Герой возвращается, несмотря на возраст

Съёмки пятого фильма о приключениях Индианы Джонса стартуют в Великобритании. Как пишет Deadline со ссылкой на осведомлённые источники, производство начнётся во вторую неделю июня.
Роль профессора и искателя приключений исполнит Харрисон Форд. Актёр, который появляется на экране в этой роли начиная с первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 1981 года, в июле отпразднует 79-летие.
В новой ленте снимется датчанин Мадс Миккельсен — звезда «Ганнибала» и «Ещё по одной». Компанию ему составит Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь».
Режиссёрское кресло занял Джэймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»), продюсером стал Стивен Спилберг.
Выпустить ленту на экраны планируется 29 июля 2022 года. Детали сюжета пока что не разглашаются.