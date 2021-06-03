Пятая часть «Индианы Джонса» готова к старту. Герой возвращается, несмотря на возраст

Съёмки пятого фильма о приключениях Индианы Джонса стартуют в Великобритании. Как пишет Deadline со ссылкой на осведомлённые источники, производство начнётся во вторую неделю июня.



Роль профессора и искателя приключений исполнит Харрисон Форд. Актёр, который появляется на экране в этой роли начиная с первой части «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» 1981 года, в июле отпразднует 79-летие.



В новой ленте снимется датчанин Мадс Миккельсен — звезда «Ганнибала» и «Ещё по одной». Компанию ему составит Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь».

