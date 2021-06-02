«По сути не решают социальную проблему». Литвиненко высказал Беглову про жилищные условия Петербурга

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Губернатор Петербурга Александр Беглов получил от прокуратуры письмо. В нем глава ведомства Сергей Литвиненко подвел итоги жилищной и строительной политики города: профильные программы не работают, переселение из аварийных домов может тянуться вечность, а властям лучше приготовиться к работе с дольщиками по еще 13 домам.

В письме от Литвиненко говорится, что на начало апреля в городе насчитывалось более 124,2 тысячи очередников. Из них больше десяти тысяч имеют право на улучшение условий, а остальным просто нужно жилье.



«Большинство семей поставлены на учет в период с 1980 по 2019 годы. Таким образом, жилищные права граждан, состоящих на учете, длительное время не реализуются, жилые помещения предоставляются нуждающимся спустя более тридцати пяти лет с момента их постановки на учет», — пишет прокурор.

Литвиненко отмечает, что действующие в городе целевые программы не решают проблему, а чиновники не создали «реальные условия для реализации права граждан на жилище».

Причина очевидная — нехватка финансирования по итогам последней пятилетки. В 2020 году Смольный переиграл принцип выделения денег на эти цели.

В прошлом году на приобретение жилья город выделил 2,8 млрд рублей. Проведено 753 аукциона, из которых состоялись менее 10%. Никто не хочет продавать Смольному квартиры. В прошлом году подняли закупочную цену с 77 до 96 тысяч. В мае предлагали 130,8 тысяч за «квадрат» — пытались купить 19 квартир для детей-сирот — но никто не откликнулся. А Петербург тем временем вошел в пятерку городов мира по темпам роста цен на недвижимость. В апреле средняя цена новостройки перешагнула за 140 тысяч, в сегменте «вторички» приближается к 150 тысячам рублей за квадратный метр. Профильные сайты-агрегаторов выдают предложения от 170 тысяч.



Правда, в ситуациях, когда платят горожане, власти реагируют стремительнее. К примеру, участники программы «Молодежи — доступное жилье» (МДЖ) столкнулись весной 2021 года с резким ростом стоимости «квадрата». В марте квадратный метр в кронштадтсткой «двушке» стоил 108,5 тысяч, в мае — 123 тысячи. Скачок произошел в момент, когда участники программы с доплатой ждали решения комиссии, нерасторопность чиновников некоторым горожанам встала в полмиллиона рублей.

Третьей причиной, почему жилищные программы не работают, прокурор Литвиненко считает отсутствие конкретных срока, когда люди из аварийного и ветхого жилья должны переехать в новое. А межведомственные комиссии не спешат признавать здания аварийными. Сейчас их решения ждут 79 семей в 20 домах.

В рамках адресной инвестиционной программы (строительство детских садов, школ, поликлиник, культурных учреждений, дорог) в прошлом году ввели в эксплуатацию 35 объектов. Это неплохо, благосклонно кивает прокурор, но тут же оговаривается. Вот гимназия №586 на Васильевском острове. Стройка закончилась в августе 2020 года, а передали в пользование — только в апреле. Аналогичная ситуация, говорится в документе, сложилась и «по многим другим объектам».



Губернатор Беглов обещал, что к 2021 году решит проблемы обманутых дольщиков. К нынешнему маю в городе остается 26 проблемных строек. Литвиненко считает, что к концу года достроят в лучшем случае половину, то есть проблема останется. Кроме того, прокурор нашел на карте еще 13 строек, которые рискуют пополнить реестр проблемных. Больше всего опасений за ЖК «Ломоносов» попавшей под уголовное дело компании «Петрострой».

В жилищном комитете запрос «Фонтанки» проигнорировали, а в комитете по строительству первым делом заявили, что гимназию на Васильевском строили не они. Для ЖК «Ломоносов» комстрой сейчас ищет инвесторов и «внимательно следит» за чертовой дюжиной претендентов в реестр проблемных домов. В ведомстве также подчеркнули, что амбициозный план — 22 «проблемника» за год — остается в силе. За прошедшие шесть месяцев пока введено в эксплуатацию только пять подобного рода объектов.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

