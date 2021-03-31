Квартирный вопрос продолжает портить москвичей. Столица и Петербург вошли в топ мирового рейтинга по росту цен на жилье

Санкт-Петербург занял пятое место в мире по росту цен на недвижимость. Три города с самым подорожавшим жильем на планете находятся в Турции.

«Во всем мире цены на жилье в городах выросли на 5,6%. <...> Развивающиеся рынки, например российские и турецкие города, входят в число тех, где цены выросли больше всего», — сообщается 31 марта в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Москва в IV квартале 2020 года заняла седьмую позицию в мировом рейтинге, так как цены на жилье выросли на 21,1%. Санкт-Петербург сохранил свое пятое место. Стоимость недвижимости в Северной столице поднялась на 25,4% (в 2019 году рост составил 12,4%).