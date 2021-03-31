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Квартирный вопрос продолжает портить москвичей. Столица и Петербург вошли в топ мирового рейтинга по росту цен на жилье

Цены на недвижимость в Петербурге подскочили на 25 процентов в четвертом квартале прошлого года

Санкт-Петербург занял пятое место в мире по росту цен на недвижимость. Три города с самым подорожавшим жильем на планете находятся в Турции.

«Во всем мире цены на жилье в городах выросли на 5,6%. <...> Развивающиеся рынки, например российские и турецкие города, входят в число тех, где цены выросли больше всего», — сообщается 31 марта в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Москва в IV квартале 2020 года заняла седьмую позицию в мировом рейтинге, так как цены на жилье выросли на 21,1%. Санкт-Петербург сохранил свое пятое место. Стоимость недвижимости в Северной столице поднялась на 25,4% (в 2019 году рост составил 12,4%).

Первую тройку заняли представители Турции: Анкара, Измир и Стамбул. В мире также есть города, где цены, наоборот, упали. Например, такую тенденцию выявили во Флоренции, Лиссабоне, Будапеште, Венеции, Риге, Барселоне, Мадриде и Дубае.

Составители рейтинга оценили изменение средней стоимости жилья в 150 городах по всему миру.

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Комментарии (1)

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