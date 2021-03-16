«Петрострой» прокомментировал возбуждение уголовного дела на 5,2 млрд рублей

Руководство компании-застройщика «Петрострой» 16 марта заявило о несогласии с возбуждением уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, у дольщиков могли похитить более 5,2 млрд рублей.
«Уголовное дело было возбуждено из-за якобы использования денежных средств, привлеченных от дольщиков ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей», «Материк» на цели, не связанные со строительством объектов. Руководство ООО «Петрострой» не согласно с возбуждением уголовного дела: строительство данных объектов ведется, строительство некоторых корпусов уже достигло 95%», — сообщила компания.
Застройщик подчеркнул, что с дольщиками поддерживается коммуникация. До них доводятся новости о строительстве, компания публикует фото и видео с объекта на сайте и в социальных сетях. И добавил, что дольщики могут задать фирме интересующие их вопросы.
Ранее стало известно, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) по факту хищения средств почти 6,3 тысяч дольщиков жилых комплексов во Всеволожске, Сертолово и Мурино.