«Петрострой» прокомментировал возбуждение уголовного дела на 5,2 млрд рублей

Руководство компании-застройщика «Петрострой» 16 марта заявило о несогласии с возбуждением уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, у дольщиков могли похитить более 5,2 млрд рублей.



«Уголовное дело было возбуждено из-за якобы использования денежных средств, привлеченных от дольщиков ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей», «Материк» на цели, не связанные со строительством объектов. Руководство ООО «Петрострой» не согласно с возбуждением уголовного дела: строительство данных объектов ведется, строительство некоторых корпусов уже достигло 95%», — сообщила компания.