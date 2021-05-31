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ФБК обвинил петербургского экс-сотрудника Фёдора Горожанко в сливе данных сторонников. Он отрицает обвинения

ФБК назвал сотрудника, которого подозревает в сливе данных сторонников

Фонд борьбы с коррупцией (организация признана Минюстом иностранным агентом) Алексея Навального обвинил бывшего сотрудника, петербургского оппозиционера Фёдора Горожанко в «сливе» данных сторонников ФБК. Информация об этом 31 мая появилась в блоге Навального в «Живом журнале».

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По данным ФБК, «слили» только адреса электронной почты сторонников и даты, которые не совпадают с датами регистрации на сайте. В фонде объясняют это тем, что рассылкой занимался специальный почтовый сервис, которому не передавали домашние адреса.

В аккаунт сервиса можно зайти либо по паролю, либо по API-ключу. Злоумышленник, считают в фонде, пошел по второму пути, и данные выкачивались с помощью компьютеров в Петербурге и Приморском крае. Конкретного человека они назвали, исходя из айпи-адреса.

«С того же самого айпи-адреса, с которого выкачивались имейлы, кто-то заходил в корпоративную почту ФБК. В почту, принадлежащую конкретному, давно уволенному сотруднику. С паролем, который никто, кроме этого сотрудника, не знал», — говорится в расследовании.

В фонде полагают, что это экс-сотрудник Фёдор Горожанко, который покинул ФБК два года назад, и занимался там рассылками, в том числе имел доступ к API -ключу.

Сам Горожанко отрицает предъявленные обвинения. «Неправда. Погодите, я еще не дочитал», — прокомментировал он «Фонтанке».

Напомним, весной 2021 года ФБК объявил регистрацию на несогласованную акцию протеста. Через некоторое время людям, которые там зарегистрировались, начали приходить письма с угрозами и сообщением, что база взломана. В качестве доказательства отправители письма приводили личные данные пользователей. В апреле соратник Навального Леонид Волков рассказал, что утечке данных способствовала помощь экс-сотрудника, который смог скачать почтовые логи сервера.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

ANTIPUTINIST
Лёша Навальный сам очень похож на агента Лубянки.
ShkVAl
Милиционеры торгуют всякими данными. Сотрудники банков и сотовых операторов тоже. Этот-то чем хуже?
Равенство должно быть.
gencon
Дебилизм, что потерпевшим от коррупции приходится прятаться от силовиков. В сюрриализме срок за кинутый пластиковый стаканчик в росгвардейца во время митинга, больший чем менту, выстрелевшему из травмата в девочку. Если понять, что театр абсурда - это наше окружение, то перестанешь удивляться
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