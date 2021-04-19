FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Соратник Навального объяснил утечку базы данных сторонников политика. «99% хакерских атак происходят через «крысу»

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объяснил утечку базы данных сторонников политика, зарегистрировавшихся на несогласованный пока митинг. Как заявил он в эфире «Навальный Live», утечка связана с действиями бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в РФ).

«Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через „крысу». У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера», — пояснил Волков. Он уточнил, что после увольнения у этого сотрудника отобрали доступы к большинству сервисом, но забыли, что у него остался доступ к логам почты. Имени этого человека или его должности Волков не назвал. Он принес извинения за произошедшее и пообещал опубликовать подробный отчет по этому поводу.

Ранее директор ФБК Иван Жданов уверял, что в слитых данных есть только электронные почты людей, без имен, фамилий «или каких-либо уточняющих данных». Телеканал «Дождь» отмечает, что некоторым людям (например, корреспонденту издания) пришло письмо от тех, кто слил базу — в нем указаны дата рождения, ФИО и адрес регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — угрожают авторы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний