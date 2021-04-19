Соратник Навального объяснил утечку базы данных сторонников политика. «99% хакерских атак происходят через «крысу»

Соратник Алексея Навального Леонид Волков объяснил утечку базы данных сторонников политика, зарегистрировавшихся на несогласованный пока митинг. Как заявил он в эфире «Навальный Live», утечка связана с действиями бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в РФ).



«Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через „крысу». У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера», — пояснил Волков. Он уточнил, что после увольнения у этого сотрудника отобрали доступы к большинству сервисом, но забыли, что у него остался доступ к логам почты. Имени этого человека или его должности Волков не назвал. Он принес извинения за произошедшее и пообещал опубликовать подробный отчет по этому поводу.

