Базу сторонников Навального с «70% ботов» украли хакеры. Жданов признал утечку

Электронные адреса сторонников Алексея Навального, которые объявили о желании выйти на несогласованный в данный момент митинг, оказались в открытом доступе в Интернете.
«Сейчас в Интернете появилась база электронных почт [сайта, на котором оппозиционеры хотят собрать 500 тысяч сторонников] <...>. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков», — сообщил 16 апреля директор ФБК (признан иностранным агентом. — Прим. ред.) Иван Жданов в Telegram-канале «Команда Навального».
По его словам, украденная база состоит лишь из e-mail людей, но там нет их имен и фамилий. Он предположил, что атака вызвана расследовательской деятельностью фонда. Жданов заверил, что утечка произошла впервые и такое больше не повторится.
Издание «Открытые медиа» уточняет, что в базе 529 тысяч электронных адресов. Хакеры утверждают, что там «70% ботов». Регистрировавшиеся на сайте сторонников Навального журналисты при этом нашли там и собственные е-мейлы.
Znak.com сообщает, что сторонники оппозиционера уже стали получать угрозы деанонимизации.