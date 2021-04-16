Базу сторонников Навального с «70% ботов» украли хакеры. Жданов признал утечку

Электронные адреса сторонников Алексея Навального, которые объявили о желании выйти на несогласованный в данный момент митинг, оказались в открытом доступе в Интернете.



«Сейчас в Интернете появилась база электронных почт [сайта, на котором оппозиционеры хотят собрать 500 тысяч сторонников] <...>. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков», — сообщил 16 апреля директор ФБК (признан иностранным агентом. — Прим. ред.) Иван Жданов в Telegram-канале «Команда Навального».

