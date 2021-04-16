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Базу сторонников Навального с «70% ботов» украли хакеры. Жданов признал утечку

Признанный иноагентом ФБК признал утечку информации своих сторонников

Электронные адреса сторонников Алексея Навального, которые объявили о желании выйти на несогласованный в данный момент митинг, оказались в открытом доступе в Интернете.

«Сейчас в Интернете появилась база электронных почт [сайта, на котором оппозиционеры хотят собрать 500 тысяч сторонников] <...>. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков», — сообщил 16 апреля директор ФБК (признан иностранным агентом. — Прим. ред.) Иван Жданов в Telegram-канале «Команда Навального».

По его словам, украденная база состоит лишь из e-mail людей, но там нет их имен и фамилий. Он предположил, что атака вызвана расследовательской деятельностью фонда. Жданов заверил, что утечка произошла впервые и такое больше не повторится.

Издание «Открытые медиа» уточняет, что в базе 529 тысяч электронных адресов. Хакеры утверждают, что там «70% ботов». Регистрировавшиеся на сайте сторонников Навального журналисты при этом нашли там и собственные е-мейлы.

Znak.com сообщает, что сторонники оппозиционера уже стали получать угрозы деанонимизации.

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Комментарии (10)

SU LUX INN
70% ботов - это Тут, на фонтантке! а в Поддержку упомянутого блогера нет Смысла ботов привлекать - видели, сколько у него Просмотров на Ю-Тубе?
hedgehog_
канешна кругом боты и враги (тоже боты)
как там у классика.. они все такие, они все такие, а я не такой.
Владислав М
Спецслужбы хотят чтобы им поверили? Не слишком ли глупо и наивно?
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