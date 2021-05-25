Электросамокаты в Петербурге предлагают сделать доступными по паспорту, чтобы «отсекать» несовершеннолетних

«Данное предложение есть, мы его сделали. Кикшеринговые компании должны обдумать алгоритм, — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург». — Это очень принципиально. Мы сможем в этот момент времени отсекать несовершеннолетних, тех, кто не может, не имеет право пользоваться такой вещью».
Копию паспорта предлагают прикреплять при регистрации аккаунта. Если зарегистрированный пользователь передал свой аккаунт несовершеннолетнему, а тот попал в аварию, владелец аккаунта должен понести ответственность.
Генеральный директор сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко также сообщил, что сейчас оператор анализирует «тепловую карту» Петербурга, чтобы определить места, в которых нужно ввести зоны ограничения скорости. «Фонтанка» ранее писала о том, где они уже есть.
По словам Ваньчкова, на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тыс. самокатов. Из них 11 тыс. приходятся на лидеров — Whoosh, Molnia и Urent.
Решением проблемы электросамокатов в Петербурге занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. Они договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории Петербурга до 15 км/ч. Если оператор по техническим причинам не может сделать это, он должен предупредить пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения.
Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Северной столице увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.