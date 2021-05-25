Электросамокаты в Петербурге предлагают сделать доступными по паспорту, чтобы «отсекать» несовершеннолетних

Копию паспорта предлагают прикреплять при регистрации аккаунта. Если зарегистрированный пользователь передал свой аккаунт несовершеннолетнему, а тот попал в аварию, владелец аккаунта должен понести ответственность.

«Данное предложение есть, мы его сделали. Кикшеринговые компании должны обдумать алгоритм, — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург». — Это очень принципиально. Мы сможем в этот момент времени отсекать несовершеннолетних, тех, кто не может, не имеет право пользоваться такой вещью».

Генеральный директор сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко также сообщил, что сейчас оператор анализирует «тепловую карту» Петербурга, чтобы определить места, в которых нужно ввести зоны ограничения скорости. «Фонтанка» ранее писала о том, где они уже есть.

По словам Ваньчкова, на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тыс. самокатов. Из них 11 тыс. приходятся на лидеров — Whoosh, Molnia и Urent.

Решением проблемы электросамокатов в Петербурге занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. Они договорились с чиновниками ограничить скорость самокатов на территории Петербурга до 15 км/ч. Если оператор по техническим причинам не может сделать это, он должен предупредить пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения.

Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Северной столице увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.