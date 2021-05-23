Итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni выиграла на международном песенном конкурсе «Евровидение». Финал прошёл на арене Ahoy в Роттердаме вечером 22 мая.

На втором месте по итогам смотра оказалась французская певица Барбара Прави с композицией Voilá, на третьем — Швейцария. Страну представлял Gjon’s Tears.

Как стало известно после подсчета итогов профессионального и зрительского голосований, Манижа, представляющая Россию, заняла 9 место.

Интрига тянулась до последнего: после голосования жюри главными претендентами на победу были Швейцария и Франция. Но все изменили голоса телезрителей.

Музыканты из Великобритании, Испании, Нидерландов и Испании получили по нулям от телеаудитории. А вот итальянские рокеры вырвались вперёд с большим отрывом. Суммарно у победителей — 524 голоса.

29-летняя российская певица родом из Таджикистана Манижа исполнила песню Russian Woman. Композицию она посвятила сильным и независимым женщинам. На сцене она появлялась в двух костюмах — платье в традиционном стиле, сшитом из лоскутов ткани из разных регионов России, и рабочем красном комбинезоне. На экране за её спиной зрители видели хор русских женщин, которые подпевали.



Как в социальных сетях отметили фанаты, очевидно, певица переволновалась в финале. Её номер получился намного эмоциональнее и резче предыдущих.

Напомним, после того, как стало известно, что Манижа представит Россию на «Евровидении», активизировались хейтеры: певицу буквально засыпали ксенофобскими комментариями в социальных сетях.

Манижа в долгу не осталась и в ответ выпустила шуточный ролик-псевдорасследование и рассказала о том, кто же она такая на самом деле.