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На «Евровидении» победила Италия, Россия стала девятой

Песня Манижи вошла в десятку лучших на Евровидении. Интрига была долгой

Итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni выиграла на международном песенном конкурсе «Евровидение». Финал прошёл на арене Ahoy в Роттердаме вечером 22 мая.

Как стало известно после подсчета итогов профессионального и зрительского голосований, Манижа, представляющая Россию, заняла 9 место.

На втором месте по итогам смотра оказалась французская певица Барбара Прави с композицией Voilá, на третьем — Швейцария. Страну представлял Gjon’s Tears.

Интрига тянулась до последнего: после голосования жюри главными претендентами на победу были Швейцария и Франция. Но все изменили голоса телезрителей.

Музыканты из Великобритании, Испании, Нидерландов и Испании получили по нулям от телеаудитории. А вот итальянские рокеры вырвались вперёд с большим отрывом. Суммарно у победителей — 524 голоса.

Итоговая табличка после учета голосования жюри и зрителей
Итоговая табличка после учета голосования жюри и зрителейФото: скриншот с трансляции
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29-летняя российская певица родом из Таджикистана Манижа исполнила песню Russian Woman. Композицию она посвятила сильным и независимым женщинам. На сцене она появлялась в двух костюмах — платье в традиционном стиле, сшитом из лоскутов ткани из разных регионов России, и рабочем красном комбинезоне. На экране за её спиной зрители видели хор русских женщин, которые подпевали.

Как в социальных сетях отметили фанаты, очевидно, певица переволновалась в финале. Её номер получился намного эмоциональнее и резче предыдущих.

Напомним, после того, как стало известно, что Манижа представит Россию на «Евровидении», активизировались хейтеры: певицу буквально засыпали ксенофобскими комментариями в социальных сетях.

Манижа в долгу не осталась и в ответ выпустила шуточный ролик-псевдорасследование и рассказала о том, кто же она такая на самом деле.

В финал «Евровидения» после двух отборов в 2021 году прошли 26 участников. Исландская группа Daði og Gagnamagnið вживую не выступала: из-за того, что у членов делегации и одного из музыкантов подтвердился ковид, зрителям пришлось довольствоваться записью, сделанной во время одной из репетиций.

В этом году в конкурсе не принимала участия Белоруссия, не сумевшая вписаться в правила и обойтись без политического контекста.

Итоговая табличка после учета голосования жюри и зрителей
Итоговая табличка после учета голосования жюри и зрителейФото: скриншот с трансляции

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