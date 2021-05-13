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Ещё одна примета «лета». В Петербурге начался активный сбор грибов

Жители Петербурга ищут сморчковые шапочки

Фото: Станислав Кривошеев / Грибы и Грибники СПб
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В окрестностях Северной столицы буквально за один день появилось много съедобных грибов.

Отчёты о походах в лес 12 мая любители тихой охоты публикуют в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». «Ура! Сморчки! Первые в этом году. Всеволожский район», — радуется подписчица Анна. «Сморчковых шапочек сегодня видимо-невидимо!!! Курортный район», — пишет Наталья.

Станислав отмечает, что слой сморчковых шапочек вполне урожайный. На его фотографиях кроме съедобных сморчков и сморчковых шапочек, которые, например, можно жарить со сметаной, есть два несъедобных строчка.

О том, какие грибы можно собирать в лесу в мае, читайте в специальном материале «Фонтанки».

Фото: Станислав Кривошеев / Грибы и Грибники СПб

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