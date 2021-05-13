В окрестностях Северной столицы буквально за один день появилось много съедобных грибов.
Отчёты о походах в лес 12 мая любители тихой охоты публикуют в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». «Ура! Сморчки! Первые в этом году. Всеволожский район», — радуется подписчица Анна. «Сморчковых шапочек сегодня видимо-невидимо!!! Курортный район», — пишет Наталья.
Станислав отмечает, что слой сморчковых шапочек вполне урожайный. На его фотографиях кроме съедобных сморчков и сморчковых шапочек, которые, например, можно жарить со сметаной, есть два несъедобных строчка.
О том, какие грибы можно собирать в лесу в мае, читайте в специальном материале «Фонтанки».