В Петербурге и Ленобласти отступили холода, и грибники уже сейчас могут отправиться в лес и насобирать небольшое лукошко. «Фонтанка» узнала, какие съедобные грибы можно встретить в мае и как их готовить.

Апрель выдался холодный, и погулять по лесам грибникам удалось только к его концу. Чаще всего грибы находили во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области, Курортном районе Петербурга и Парголово. Однако с 26 апреля в Северной столице действует особый противопожарный режим. https://www.fontanka.ru/2021/04/23/69882788/ Посещать городские леса и лесопарковые зоны запрещено, поэтому за грибами лучше отправиться в область.



По словам автора популярного сообщества «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте» Антона Кубышкина, сейчас в лесах региона можно встретить только весенние грибы, которые начали появляться с конца апреля. Это саркосцифа австрийская, сморчки, сморчковая шапочка и строчок гигантский.

«Но на урожай рассчитывать не стоит. Зима была продолжительная и холодная. Сейчас еще немного потеплело, и скорее всего будут попадаться единичные представители данных грибов», — сказал он.

Кубышкин добавил, что многие грибники по незнанию употребляют в пищу строчок обыкновенный, который также появляется весной, но, по его словам, является ядовитым.

«Я часто слышу такое: «Мой дед ел, бабушка ела, и ничего». На самом деле этот гриб содержит накопительные яды», — добавил он.

С ним согласен член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов. По его словам, строчок обыкновенный содержит гиромитрин, из-за чего опасен для человека. «Он темно-коричневого, бурого цвета. По форме похож на своего съедобного собрата, строчка гигантского, но он светло-коричневого, кремового цвета», — сказал Трофимов.



строчок обыкновенный Фото: Лариса Белявская Поделиться Поделиться







Что касается весенних грибов, то точное место их обитания определить невозможно. «Им просто нужна влажность, любят старые лиственные деревья», — уточнил он. Трофимов добавил, что всегда сложно предугадать, каким выдастся грибной сезон, а учитывая, какая была зима, прогнозы делать еще труднее.

«Я как грибной экскурсовод собираю порядка сотни съедобных грибов, если для меня нет одних видов, то есть другие. Пустым из леса не ухожу. Многие ориентируются на благородные виды, а такие бывает найти проблематично. Поэтому и получается, что для некоторых сезон вышел удачный, а для других — не очень», — сказал он.

Как готовить весенние грибы?

Саркосцифа австрийская больше годится для украшения блюд. Из-за своей шарообразной формы и яркого цвета ее нередко используют при подаче мяса и других блюд. Вкусовые качества у нее практически отсутствуют.

«Чаще всего ее свежую используют для украшения салата, обрабатывать никак не надо, просто помыть и украсить. Также можно отварить и заморозить, а потом резать в салат или пожарить», — сказал Трофимов.



саркосцифа Фото: Лариса Белявская Поделиться Поделиться







Строчок гигантский можно пожарить. Гриб светлого-коричневого цвета собирает в себе много влаги, поэтому после обработки в готовом виде продукта будет намного меньше.



строчок гигантский Фото: Антон Кубышкин Поделиться Поделиться







Сморчковые лучше отваривать, это поможет убрать привкус мокрого сена, а затем можно пожарить или также нарезать в салат, утверждает Трофимов.



сморчок конический, сморчок обыкновенный, сморчковая шапочка Фото: Антон Кубышкин Поделиться Поделиться







Мариновать весенние грибы, по словам эксперта, совершенно бессмысленно.

«По большей части они состоят из воды, хитина там толком нет. Даже когда их жаришь, они выпариваются процентов на 80, и от них ничего не остается», — добавил Трофимов.

Многие съедобные грибы имеют своих ядовитых двойников. Проверить свои знания о съедобном и несъедобном можно в специальном тесте «Фонтанки». https://www.fontanka.ru/2020/08/29/69447877/

С приходом тёплой весны вместе с грибами просыпаются и клещи. Перед тем, как отправиться в лес, стоит подготовиться ко встрече с членистоногими. «Фонтанка» рассказывала, как уберечь себя от укуса, как достать клеща, куда его везти и как обращаться за помощью. https://www.fontanka.ru/2021/04/25/69882851/

