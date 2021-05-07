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Смотрите, как под майским дождём в Петербурге цветёт сакура

Сакура распускается в Петербурге

Немного Японии в центре Северной столицы: Сад дружбы на Литейном проспекте порозовел.

Пасмурная погода не отпугнула самых заядлых любителей природы, и 7 мая они пришли полюбоваться цветением сакуры.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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В Японии цветение сакуры в этом году достигло самого раннего пика за 1200 лет. Климатологи связывают это с глобальным потеплением.

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Сад дружбы был открыт в Петербурге как подарок к 300-летию Санкт-Петербурга от города-побратима Шанхая

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