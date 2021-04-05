Пик знаменитого цветения сакуры в японском Киото в этом году пришёлся на 26 марта — это самая ранняя дата за последние 1200 лет, следует из данных Университета Осаки.

Как пишет ABC News 5 апреля, в последние десятилетия это явление происходило всё раньше и раньше. Записи о наблюдениях процесса цветения сакуры доступны с 812 года н. э. Предыдущий рекорд датируется 1409 годом, когда пик пришёлся на 27 марта.

Весна в Киото в этом году началась действительно рано. Средняя температура в марте поднялась с 8,6 градуса Цельсия в прошлом году до 10,6 в нынешнем. Данные показывают, что пик цветения в Киото постепенно смещается с середины апреля на начало месяца.