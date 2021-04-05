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Цветение сакуры в Японии достигло самого раннего пика за 1200 лет

Климатологи связывают рекордно раннее цветение сакуры с глобальным потеплением

Пик знаменитого цветения сакуры в японском Киото в этом году пришёлся на 26 марта — это самая ранняя дата за последние 1200 лет, следует из данных Университета Осаки.

Как пишет ABC News 5 апреля, в последние десятилетия это явление происходило всё раньше и раньше. Записи о наблюдениях процесса цветения сакуры доступны с 812 года н. э. Предыдущий рекорд датируется 1409 годом, когда пик пришёлся на 27 марта.

Весна в Киото в этом году началась действительно рано. Средняя температура в марте поднялась с 8,6 градуса Цельсия в прошлом году до 10,6 в нынешнем. Данные показывают, что пик цветения в Киото постепенно смещается с середины апреля на начало месяца.

Национальная газета Японии Mainichi ранее сообщила, что снижение активности человека в результате пандемии COVID-19 не привело к снижению уровня углекислого газа в прилегающих районах и что уровень углекислого газа в Японии продолжал расти в 2020 году.

Данные, собранные Японским метеорологическим агентством с 1953 года, также показывают, что рекорд самого раннего пика цветения сакуры был установлен в Киото и более чем в десятке других городов, сообщает Associated Press.

«Мы можем сказать, что это, скорее всего, связано с воздействием глобального потепления», — сказал AP Шунджи Анбе, сотрудник отдела наблюдений Японского метеорологического агентства.

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Комментарии (3)

Alexander_5e4cfced16b74
а в питере когда зацветет? кстати, бот сад - открыт?)
AEG
" Цветение сакуры в Японии достигло самого раннего пика за 1200 лет" ©

не хватает двух слов в конце фразы - "рассказали очевидцы"
AVasil
У автора статьи палец в клавиатуре застрял? Три раза один и тот же абзац!
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