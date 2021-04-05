Пик знаменитого цветения сакуры в японском Киото в этом году пришёлся на 26 марта — это самая ранняя дата за последние 1200 лет, следует из данных Университета Осаки.
Как пишет ABC News 5 апреля, в последние десятилетия это явление происходило всё раньше и раньше. Записи о наблюдениях процесса цветения сакуры доступны с 812 года н. э. Предыдущий рекорд датируется 1409 годом, когда пик пришёлся на 27 марта.
Весна в Киото в этом году началась действительно рано. Средняя температура в марте поднялась с 8,6 градуса Цельсия в прошлом году до 10,6 в нынешнем. Данные показывают, что пик цветения в Киото постепенно смещается с середины апреля на начало месяца.
Национальная газета Японии Mainichi ранее сообщила, что снижение активности человека в результате пандемии COVID-19 не привело к снижению уровня углекислого газа в прилегающих районах и что уровень углекислого газа в Японии продолжал расти в 2020 году.
Данные, собранные Японским метеорологическим агентством с 1953 года, также показывают, что рекорд самого раннего пика цветения сакуры был установлен в Киото и более чем в десятке других городов, сообщает Associated Press.
«Мы можем сказать, что это, скорее всего, связано с воздействием глобального потепления», — сказал AP Шунджи Анбе, сотрудник отдела наблюдений Японского метеорологического агентства.