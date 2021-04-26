Суд Петербурга против перерождения и зомби. Очередная порция ссылок на аниме признана вне закона

Красногвардейский районный суд признал запрещёнными в РФ ещё несколько ссылок с недетским аниме. Об этом 26 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Речь идёт об общедоступных интернет-ресурсах, на которых не нужно проходить регистрацию для просмотра контента. На страницах сайтов прокуратура нашла «вредоносную информацию, в том числе порнографического характера, способную причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков».
В обоснование своих требований прокурор ссылался на выводы специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
«Суд пришел к выводу, например, что аниме «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь. Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества», — передаёт объединённая пресс-служба.
В начале апреля под окнами одного из домов в Петергофе нашли мёртвую девочку, а в её смартфоне — «Тетрадь смерти».
В Петербурге уже несколько месяцев с аниме борются в судебном порядке. Началом послужил иск прокурора Колпинского района, который просил запретить ту самую «Тетрадь смерти». Заседание проходило с участием экспертов, которые сделали вывод, что явление японской культуры делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц.
Поводом приговорить аниме стало в том числе сообщение о травмировании ученика в школе Приморского района Петербурга. Последний якобы подражал герою «Тетради смерти».
С момента «крестового похода» на аниме представителям надзорного ведомства пришлось смотреть мультфильмы про тайну сисечного свитка, аналогичные картины со сценами инцеста, педофилии, проституции и другие.