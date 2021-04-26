FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.09р90.47р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Суд Петербурга против перерождения и зомби. Очередная порция ссылок на аниме признана вне закона

Петербургский суд запретил еще несколько аниме

Красногвардейский районный суд признал запрещёнными в РФ ещё несколько ссылок с недетским аниме. Об этом 26 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Речь идёт об общедоступных интернет-ресурсах, на которых не нужно проходить регистрацию для просмотра контента. На страницах сайтов прокуратура нашла «вредоносную информацию, в том числе порнографического характера, способную причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков».

В обоснование своих требований прокурор ссылался на выводы специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

«Суд пришел к выводу, например, что аниме «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь. Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества», — передаёт объединённая пресс-служба.

В начале апреля под окнами одного из домов в Петергофе нашли мёртвую девочку, а в её смартфоне — «Тетрадь смерти».

В Петербурге уже несколько месяцев с аниме борются в судебном порядке. Началом послужил иск прокурора Колпинского района, который просил запретить ту самую «Тетрадь смерти». Заседание проходило с участием экспертов, которые сделали вывод, что явление японской культуры делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц.

Поводом приговорить аниме стало в том числе сообщение о травмировании ученика в школе Приморского района Петербурга. Последний якобы подражал герою «Тетради смерти».

С момента «крестового похода» на аниме представителям надзорного ведомства пришлось смотреть мультфильмы про тайну сисечного свитка, аналогичные картины со сценами инцеста, педофилии, проституции и другие.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Sulahit
О, пасиб за рекомендацию, значит точно стоит посмотреть)
Владислав М
Вообще-то в Библии и Коране рай описывается даже круче. Суд будет их запрещать?
kvasvik
Лучше бы суд запретил "безрадостный и полный одиночества реальный мир", а то ведь дети вместо анимы, найдут себе более вредные для здоровья способы бегства от реальности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний