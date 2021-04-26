Суд Петербурга против перерождения и зомби. Очередная порция ссылок на аниме признана вне закона

Красногвардейский районный суд признал запрещёнными в РФ ещё несколько ссылок с недетским аниме. Об этом 26 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Речь идёт об общедоступных интернет-ресурсах, на которых не нужно проходить регистрацию для просмотра контента. На страницах сайтов прокуратура нашла «вредоносную информацию, в том числе порнографического характера, способную причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков».

В обоснование своих требований прокурор ссылался на выводы специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.