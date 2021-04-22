FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Клаустрофобам не смотреть: вышел трейлер фильма «Кислород», и это действительно страшно

В трейлере «Кислорода» героиня пытается победить искусственный интеллект

Netflix опубликовал трейлер фильма «Кислород», который должен выйти 12 мая. Картина французского режиссера Александра Ажа («Кровавая жатва», «У холмов есть глаза», «Зеркала», «Капкан») — о женщине, попавшей в ловушку, из которой она может выбраться только сама.

Лиз просыпается в напичканной оборудованием закрытой криокамере с искусственным интеллектом, кислород на исходе, но как эту камеру открыть — героиня не помнит. Впрочем, не помнит она вообще ничего — даже того, кто она такая. И только информация, полученная от компьютера, открывает ей глаза — но времени на разгадку мало.

Главную роль в картине играет Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»).

Накануне Netflix объявил, что потратит на контент в 2021 году 17 миллиардов долларов. Число подписчиков сервиса превышает 200 миллионов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний