Netflix опубликовал трейлер фильма «Кислород», который должен выйти 12 мая. Картина французского режиссера Александра Ажа («Кровавая жатва», «У холмов есть глаза», «Зеркала», «Капкан») — о женщине, попавшей в ловушку, из которой она может выбраться только сама.



Лиз просыпается в напичканной оборудованием закрытой криокамере с искусственным интеллектом, кислород на исходе, но как эту камеру открыть — героиня не помнит. Впрочем, не помнит она вообще ничего — даже того, кто она такая. И только информация, полученная от компьютера, открывает ей глаза — но времени на разгадку мало.