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Netflix потратит на контент в 2021 году два годовых бюджета Петербурга

В Netflix раскрыли сумму планируемых расходов в текущем году

Десятая часть фонда национального благосостояния России или два годовых бюджета Петербурга — столько Netflix потратит в этом году. Как сообщили 20 апреля в пресс-службе стримингового сервиса, поддержание пользовательского интереса обойдется в 17 миллиардов долларов, или 1,3 триллиона в пересчете на рубли. Расчет сделали на основании данных о первом квартале. Такие данные приводит Variety.

Отмечается, что расходы Netflix в 2020 году составили 11,8 миллиарда долларов, а в 2019-м — 13,9 миллиарда. Среди самых просматриваемых продуктов в первом квартале 2021 года — сериалы «Улица Светлячков», третий сезон «Кобра Кай», «Судьба: Сага Винкс» и «Джинни и Джорджия».

В январе руководство сервиса рассказало, что после роста числа подписчиков до 200 миллионов, достигнутого во многом из-за пандемии, компании больше не нужно брать деньги в долг.

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