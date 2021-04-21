Netflix потратит на контент в 2021 году два годовых бюджета Петербурга

Десятая часть фонда национального благосостояния России или два годовых бюджета Петербурга — столько Netflix потратит в этом году. Как сообщили 20 апреля в пресс-службе стримингового сервиса, поддержание пользовательского интереса обойдется в 17 миллиардов долларов, или 1,3 триллиона в пересчете на рубли. Расчет сделали на основании данных о первом квартале. Такие данные приводит Variety.



Отмечается, что расходы Netflix в 2020 году составили 11,8 миллиарда долларов, а в 2019-м — 13,9 миллиарда. Среди самых просматриваемых продуктов в первом квартале 2021 года — сериалы «Улица Светлячков», третий сезон «Кобра Кай», «Судьба: Сага Винкс» и «Джинни и Джорджия».

