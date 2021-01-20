Netflix отказывается от кредитов. Число подписчиков гиганта достигло 200 миллионов

Как отмечает The New York Times со ссылкой на отчётность компании, к концу 2020 года число подписчиков сервиса выросло до 203,6 миллиона человек. Прибыль составила 542 миллиона долларов, а продажи — 6,64 миллиарда.

Стриминговый гигант Netflix больше не будет брать деньги в долг. Резко увеличившееся число подписчиков и рост доходов позволили сервису прервать долговой цикл и принять решение о возврате около 16 миллиардов долларов, привлечённых для производства эксклюзивного контента за предыдущие годы.

Тот факт, что до этого Netflix брал в долг, стремясь производить все больше контента и наращивать силы, неоднократно приводил к критике бизнес-модели и сравнению его с «карточным домиком», готовым рухнуть в любой момент. Теперь, когда компании, по утверждению её представителей, «больше не требуется привлекать финансирование для ежедневной деятельности», она заявила, что в ближайшее время рассмотрит возможность выкупа некоторых своих акций.



В 2021 году сервис планирует выпустить 71 новый фильм. В планах на будущее есть и британские шоу, например, «Человек против пчелы», над которым поработает Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина в одноимённом комедийном шоу, а также «Песни кукушки». Сценаристом истории о двух сестрах, одна из которых превращается в монстра, стала Сара Доллард, известная по «Доктору Кто».



Оператором Netflix в России в 2020 году стала «Национальная Медиагруппа». Со временем контент должен быть полностью локализован, а на сервис планируют загрузить около 100 отечественных фильмов.

