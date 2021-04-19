Вице-губернатор Петербурга Бондаренко собрался в ЗакС. Он подал документы на праймериз «Единой России»

По данным «Фонтанки», Бондаренко подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия». Избираться он намерен по 12 округу; это означает, что конкуренцию ему может составить лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина. Характерно, что ранее именно по 12 округу избирался Андрей Анохин. В начале апреля ему отказали в праймериз, а 19 числа он заявил о выходе из «Единой России» и назвал спикера ЗакСа Вячеслава Макарова своим «категорическим оппонентом».



Предварительный отбор кандидатов партии власти на выборы как в Государственную думу, так и в Законодательное собрание Петербурга, продлится до конца мая, подача документов закончится 29 апреля. Проголосовать за «своего» кандидата можно будет через сервис «Госуслуги». «Фонтанка» рассказывала, что на думские праймериз заявки подали несколько десятков человек, в том числе депутаты Государственной думы Виталий Милонов, Евгений Марченко, депутаты Законодательного собрания Александр Тетердинко и Сергей Соловьев, глава Приморского района Николай Цед. Место в списке партии на думских выборах прочат спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову, депутатам Госдумы Сергею Боярскому и Юрию Петрову. При этом в данный момент идут переговоры о «перетасовке» избирательных округов с тем, чтобы облегчить электоральный путь определенным кандидатам.

