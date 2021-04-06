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Депутату Анохину отказали в регистрации на праймериз «Единой России»

Депутат петербургского парламента Андрей Анохин не будет участвовать в предварительном голосовании партии власти

Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Петербурга отказал действующему депутату Андрею Анохину в регистрации. Документ об этом появился 6 апреля на сайте праймериз.

Причина отказа в регистрации неизвестна: сам документ открыть невозможно. Анохин заявил «Фонтанке», что узнал об отказе от журналиста. «Это неудивительно: я выступал за полную очистку парламента от тех людей, которые заседают там сейчас», — добавил он.

В последнее время депутат жаловался на то, что его помощникам не выплачивают зарплату. Причиной, по его словам, стало то, что он критикует спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. С трибуны резкие слова в адрес последнего Анохин начал высказывать с февраля этого года. При этом конфликт Анохина с руководством городского парламента начался несколько лет назад. Ещё в ноябре 2019 года его исключили из политсовета «Единой России». Тогда СМИ утверждали, что причиной стал политический союз Анохина со Смольным.

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Комментарии (3)

Igor_VS
Враги страны сознательно поднимают цены на еду. Коммунальные услуги и роняют рубль. Почему до сих пор нет уголовных дел?
Abu-Denis
единая мафия уже не единая
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